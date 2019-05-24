ماي تعلن أنها ستستقيل من منصبها في الـ7 من الشهر المقبل “فيديو”

المناطق - وكالات

قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، الجمعة، إنها ستتنحى عن رئاستي الحكومة وحزب المحافظين، في الـ7 من الشهر المقبل، تلبية لدعوة الحزب الحاكم.

وقالت ماي في مؤتمر صحفي إن قرارها هذا يأتي لإفساح المجال أمام زعيم جديد لمحاولة الخروج من “الطريق المسدود” بشأن إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت ماي أنها ستستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارته الرسمية لبريطانيا في 3 يونيو قبل مغادرتها منصبها.

وأضافت ماي، أن “الصورة أصبحت واضحة بالنسبة لها، وهي أنه من صالح البلاد أن يكون هناك رئيس وزراء جديد يقود جهود بريكسيت”.

واعتبرت “رويترز” أن رحيل ماي، سيؤدي إلى تعميق أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث من المحتمل أن يدعم رئيس الوزراء الجديد صفقة “أكثر تشددا” للبريكسيت، ما سيزيد من فرص المواجهة مع الاتحاد الأوروبي، ويدفع البلاد إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

ومن المتوقع أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية في الثالث من يونيو المقبل، حيث من المقرر أن تستقبله ماي وتجري معه جولة من المحادثات.

وفشلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في تمالك مشاعرها، فتهدج صوتها ودمعت عيناها وهي تنطق بآخر الكلمات بعد إعلانها موعد استقالتها من زعامة حزبها ورئاسة الوزراء.

وقالت تيريزا ماي إنها تريد إفساح المجال أمام زعيم جديد للخروج من “الباب المسدود” أمام إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وعبرت رئيسة الوزراء البريطانية عن أسفها الشديد لأنها خيبت الآمال المعقودة عليها، ولم تتمكن من إنهاء عملية خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

وفي ختام خطابها، عبّرت ماي عن امتنانها الكبير لشعبها على الفرصة التي أتيحت لها لخدمة بلادها التي تحبها، قبل أن تفيض بها المشاعر وتطفح عيناها بالدمع وتنصرف.