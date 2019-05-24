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الجيش اليمني يتقدم نحو محافظة إب بعد استكمال سيطرته على مناطق محاذية في قعطبة بالضالع

الجيش اليمني يتقدم نحو محافظة إب بعد استكمال سيطرته على مناطق محاذية في قعطبة بالضالع

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الجيش اليمني يتقدم نحو محافظة إب بعد استكمال سيطرته على مناطق محاذية في قعطبة بالضالع

الجيش اليمني يتقدم نحو محافظة إب بعد استكمال سيطرته على مناطق محاذية في قعطبة بالضالع
http://almnatiq.net/?p=733207

حقق الجيش اليمني تقدما ميدانيا ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني في تصريح نقله الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن قوات الجيش المسنودة من التحالف العربي تواصل تقدمها نحو محافظة إب غربي مديرية قعطبة في شمال الضالع وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا الإرهابية.
وذكر المصدر أن قوات الجيش استعادت جبل صامح الاستراتيجي وجبل قصبة الدار ومنطقتي شخب القفلة وباب غلق في مديرية قعطبة, كما أسقطت طائرة مسيّرة تابعة للميليشيا الإرهابية في منطقة باجة شمالي غرب الضالع.

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