فيلم إبن الهيثم يلاقي إعجاب كبير ومشاهدة عالية من زوار فعالية ” رمضان و خفايا القمر بمكة

المناطق - عادل الزهراني

حظى فيلم الحسن إبن الهيثم على إعجاب كبير و مشاهدة عالية من قبل زوار فعالية ” رمضان و خفايا القمر ” رحلة من الظلام إلى النور و الذي يتحدث عن عالم البصريات المسلم الحسن ابن الهيثم والذي أنتجته شركة الف اختراع واختراع و قد شد الفيلم إنتباه الكبار و الأطفال و ذلك لأهمية المعلومات المقدمة في الفيلم و التي تحدثت عن العالم بطريقة مبسطة و سهلة و مشوقة و إستخدامهم الرسوم الكرتونية في الفيلم .

الجدير بالذكر أن الفيلم السينمائي هو أول قسم من أقسام الفعالية التي يمر بها الزوار في الفعالية و قد وفرت Benchmark صالة سينمائية مجهزة و مكيفة لراحة زوار الفعالية .