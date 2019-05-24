لأول مره على مستوى مرافق صحة الطائف افتتاح وحدتي النطق والتخاطب والتوازن لعلاج مشاكل التخاطب ومرضى زراعة القوقعة

المناطق - عادل الزهراني

افتتح مدير مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الدكتور علي بن حسن الزهراني وحدة النطق والتخاطب مساء أول أمس بالعيادات الخارجية حيث تعنى الوحدة بعلاج صعوبات النطق والتخاطب لدى كثير من شرائح المجتمع.

وأوضح رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى الدكتور سطام الجعيد أن الوحدة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المرافق الصحية بمحافظة الطائف والتي تعقب افتتاح ولله الحمد وحدة التوازن مشيرا إلى أن الوحدة تستهدف خدمة المرضى الذين يعانون من صعوبات ومشاكل بالتخاطب وأيضا تقوم الوحدة بتأهيل المرضى الذين يقومون بزراعة القوقعة مؤكدا على أن الوحدتين تم تجهيزها بكافة التجهيزات الحديثة والكوادر المتخصصة في مجالها من أطباء حيث يشكل تدشينهما نقلة نوعية بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى على مستوى المحافظة بما تقدمة من رعاية صحية وطبية متخصصة في مجال النطق والتخاطب .

وقال الدكتور الجعيد أن طب التخاطب طب التخاطب (Phoniatrics) هو تخصص طبي يعنى بأمراض الصوت واللغة والكلام والبلع و صعوبات التعلم كما يشمل طب التخاطب كل من أمراض واضطرابات الصوت بأنواعها ومسبباتها الثلاثة وهي أمراض الصوت العضوية، كشلل الثنايا الصوتية، وأمراض الصوت غير العضوية كالوهن الصوتي، والآفات الطفيفة المصاحبة لبحة الصوت كلحمية الثنايا (المعروفة خطأ بالحبال) الصوتية، ويتم تقييم الأمراض الصوتية بعدة وسائل أهمها المنظار الحنجري، وتعالج هذه الأمراض بجلسات العلاج الصوتي أو بالجراحة أو بكليهما معاً إضافة إلى معالجة أمراض واضطرابات اللغة بنوعيها الرئيسين وهما تأخر نمو اللغة لدى الأطفال والذي يسبب تأخر نمو اللغة عند الأطفال عدة أمراض أو اضطرابات منها الشلل الدماغي، التأخر العقلي، التوحد، مرض تشتت الانتباه وفرط الحركة، الضعف السمعي، كما أن تأخر نمو اللغة غير معروف السبب ويصاحبه أمراض واضطرابات أخرى كضعف التحصيل الدراسي، مضيفا إلى ان العلاج يكمن في جلسات العلاج اللغوي وبالعلاج الدوائي في بعض الحالات، وبالأجهزة المعينة كالمعينات السمعية في حالات الضعف السمعي.

ويتابع الدكتور الجعيد حديثة بالقول هناك أيضا العي لدى الكبار وهو ما يعرف بفقدان اللغة أو لجزء منها بعد اكتمال نمو اللغة نتيجة لإصابة دماغية (نزيف بالمخ ـ جلطة بالمخ ـ حادث بالرأس ) وأخيرا هناك أمراض واضطرابات الكلام بأنواعها الخمسة الرئيسة وهي التلعثم (التاتاه) ، وتدافع الكلام (سرعة الكلام)، والخنف المفتوح ، واللثغة (اللدغه)، والحبسة الكلامية، وتعالج أمراض واضطرابات الكلام بجلسات العلاج الكلامي أو بالجراحة في بعض الحالات وكذلك أمراض واضطرابات البلع يتم تقييمها بعدة وسائل أهمها المنظار الأنفي البلعومي ، والفحص الفلورو سكوبي ، وتتم معالجة هذه الأمراض بالعلاج البلعي أو بالأدوية، أو بالجراحة في بعض الحالات مرجعا أسباب صعوبات التعلم لعده أسباب منها البعد اللغوي و البعد الغير لغوي.