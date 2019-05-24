“القصبي” يعلق على خطأ متداول بشأن “العاصوف”: لا وجود لرواية “بيوت من تراب”

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علق الممثل ، ناصر القصبي، اليوم الخميس، على معلومة خاطئة متداولة بشأن أحدث مسلسلاته التلفزيونية “العاصوف”، المعروض جزءه الثاني من بداية شهر رمضان على فضائية “إم بي سي”.

وأوضح “القصبي”، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أن المسلسل ليس مأخوذا عن رواية “بيوت من تراب” للأديب الراحل عبد الرحمن الوايلي، وإنما فكرة العمل جاءت خالصة له.

وكشف أن المسلسل كان في البداية يحمل اسم “بيوت من تراب”، ثم تغير إلى “العاصوف”.

وقال في تغريدته: “أقرأ التعليقات التي تخص العاصوف وأجد معلومة (مغلوطة) تُتَداول بكثرة حتى لدى الصحافة الفنية والوسط الثقافي وهي أن العاصوف مأخوذ من رواية بيوت من تراب للمرحوم عبدالرحمن الوابلي، والصحيح لا يوجد رواية أصلاً وفكرة العمل جاءت للمسلسل نفسة الذي كان اسمه بيوت من تراب وغيرناه إلى العاصوف”.

يذكر أن مسلسل “العاصوف” كتب السيناريو الخاص به الكاتب السعودي الراحل عبدالرحمن الوابلي، وهو دراما اجتماعية إنسانية تعرض حالياً على قناة (MBC)، وتسلط الضوء على تفاصيل المجتمع السعودي في فترات سابقة، ومن أبرز ما تناوله المسلسل في هذا الجزء حادِثة اقتحام جهيمان وجماعته الحرم المكي في الأول من محرم عام 1400هـ الموافق نوفمبر 1979.