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بلدية محافظة تيماء تكثف جولاتها الرقابية على المطاعم والمحلات التجارية

بلدية محافظة تيماء تكثف جولاتها الرقابية على المطاعم والمحلات التجارية
http://almnatiq.net/?p=733233
المناطق - تيماء- محمد العنزي :

كثفت بلدية محافظة تيماء جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز والحلويات في المحافظة و المراكز التابعة لها و ذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مطلع شهر رمضان المبارك .

وأوضح مدير العلاقات العامه والإعلام ببلدية محافظة تيماء / فواز فضي العنزي أنه بتوجيهات ومتابعه من قبل سعادة رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس/ سلامه بن هليل البلوي تم توجيه إداره الخدمات بتكثيف جولات المراقبين لعمل الرقابه الصحيه بناء علي حمله الرقابه البلدية التي أطلقتها الوزارة مطلع شهر رمضان المبارك .

مشيراً إلى أن المراقبين قاموا بجولات مكثفة خلال بداية الحمله في المحافظة و المراكز التابعة على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز والحلويات , وتم ورصد ٣٣ مخالفة صحية وإتلاف ١١٣٨ كيلوجرامات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي .

وأكد العنزي على المواطنين والمقمين أنه في حال وجود أي مخالفة صحية الإبلاغ عنها عن طريق رقم البلاغات 940 وسيتم الاستجابة بشكل فوري كما نبّه على ملاك المنشآت الغذائية بضرورة الامتثال للإشتراطات واللوائح البلدية وذلك لحماية المستهلك و حمايتهم وأشار إلى أنه في حال المخالفة سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية .

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