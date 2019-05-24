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وزير التعليم يسلم شهادة الماجستير لوالدَيْ طالبة توفيت قبيل اكتمال مناقشة رسالتها

وزير التعليم يسلم شهادة الماجستير لوالدَيْ طالبة توفيت قبيل اكتمال مناقشة رسالتها

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وزير التعليم يسلم شهادة الماجستير لوالدَيْ طالبة توفيت قبيل اكتمال مناقشة رسالتها

وزير التعليم يسلم شهادة الماجستير لوالدَيْ طالبة توفيت قبيل اكتمال مناقشة رسالتها
http://almnatiq.net/?p=733236
المناطق - الرياض

استقبل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، والدَيْ طالبة الدراسات العليا بالجامعة أماني الشهري، وسلمهما شهادة الماجستير الخاصة بابنتهما، التي وافتها المنية قبيل مناقشة رسالتها في الكيمياء العضوية.

وكانت الشهري استوفت كافة متطلبات مشروعها البحثي للحصول على الماجستير في الكيمياء العضوية بجامعة المؤسس، وشاركت بالملتقى العلمي وأرسلت ورقتها إلى إحدى المجلات العلمية لاعتمادها كمنشور علمي، وكانت تستعد لمناقشة بحثها للماجستير إلا أن المنية وافتها قبل استكمال مناقشته.

وفي وقت سابق، وجه مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي باستكمال كافة متطلبات تخرجها، ومناقشة مشروعها بحضور والديها بواسطة لجنة شكلها مدير الدراسات العليا بالجامعة، ثم رفع مدير الجامعة بذلك لوزير التعليم، الذي وافق على منحها درجة الماجستير.

يذكر أن الطالبة أماني الشهري توصلت إلى اكتشاف مركبات عضوية في نبات “اللصيق” “Xanthium strumarium” تسهم في علاج عددٍ من الأمراض النادرة، حيث تمكنت من فصل 9 مركبات من هذا النبات، بينها مركبان يجري فصلهما لأول مرة في التاريخ، كما تضمنت دراسة الطالبة تأثير هذه المركبات المفصولة على نوعين من أنواع السرطان.

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