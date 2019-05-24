احدث الأخبار

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا بذكرى يوم الحرية الأفريقي
أبرز المواد
 وزير التعليم يسلم شهادة الماجستير لوالدَيْ طالبة توفيت قبيل اكتمال مناقشة رسالتها
أبرز المواد
 بلدية محافظة تيماء تكثف جولاتها الرقابية على المطاعم والمحلات التجارية
منوعات
 “القصبي” يعلق على خطأ متداول بشأن “العاصوف”: لا وجود لرواية “بيوت من تراب”
أبرز المواد
 مهاجر مسلم والده سائق حافلة قد يصبح رئيسا لوزراء بريطانيا
أبرز المواد
 دراسة تقدم مزيدا من الأدلة على أن أبخرة اللحام تسبب سرطان الرئة
أبرز المواد
 ترامب: لا حاجة إلى قوات أمريكية إضافية في الشرق الأوسط لمواجهة إيران
أبرز المواد
 كنوز آثار المتحف الوطني تزور الرياض بارك
منطقة الرياض
 لأول مره على مستوى مرافق صحة الطائف افتتاح وحدتي النطق والتخاطب والتوازن لعلاج مشاكل التخاطب ومرضى زراعة القوقعة
منطقة مكة المكرمة
 فيلم إبن الهيثم يلاقي إعجاب كبير ومشاهدة عالية من زوار فعالية ” رمضان و خفايا القمر بمكة
منوعات
 الجيش اليمني يتقدم نحو محافظة إب بعد استكمال سيطرته على مناطق محاذية في قعطبة بالضالع
أبرز المواد
 ٣ ملايين مصلي بالمسجد النبوي خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا بذكرى يوم الحرية الأفريقي

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا بذكرى يوم الحرية الأفريقي

أبرز المواد
وزير التعليم يسلم شهادة الماجستير لوالدَيْ طالبة توفيت قبيل اكتمال مناقشة رسالتها

وزير التعليم يسلم شهادة الماجستير لوالدَيْ طالبة توفيت قبيل اكتمال مناقشة رسالتها

أبرز المواد
بلدية محافظة تيماء تكثف جولاتها الرقابية على المطاعم والمحلات التجارية

بلدية محافظة تيماء تكثف جولاتها الرقابية على المطاعم والمحلات التجارية

منوعات
“القصبي” يعلق على خطأ متداول بشأن “العاصوف”: لا وجود لرواية “بيوت من تراب”

“القصبي” يعلق على خطأ متداول بشأن “العاصوف”: لا وجود لرواية “بيوت من تراب”

أبرز المواد

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا بذكرى يوم الحرية الأفريقي

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا بذكرى يوم الحرية الأفريقي
http://almnatiq.net/?p=733239
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إدجار شاجوا لونجو، رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية الأفريقي .
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس إدجار شاجوا لونجو، رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية الأفريقي .
وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

روابط ذات صلة

وزير التعليم يسلم شهادة الماجستير لوالدَيْ طالبة توفيت قبيل اكتمال مناقشة رسالتها

وزير التعليم يسلم شهادة الماجستير لوالدَيْ طالبة توفيت قبيل اكتمال مناقشة رسالتها
“القصبي” يعلق على خطأ متداول بشأن “العاصوف”: لا وجود لرواية “بيوت من تراب”

“القصبي” يعلق على خطأ متداول بشأن “العاصوف”: لا وجود لرواية “بيوت من تراب”
مهاجر مسلم والده سائق حافلة قد يصبح رئيسا لوزراء بريطانيا

مهاجر مسلم والده سائق حافلة قد يصبح رئيسا لوزراء بريطانيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*