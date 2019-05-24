العالم الفلكي صالح العجيري: سنصوم 29 يوما فقط.. والعيد يوم الثلاثاء 4 يونيو

المناطق - الرياض

قال الخبير الفلكي د .صالح العجيري أن يكون الثلاثاء 4 يونيو أول أيام عيد الفطر وسيكون رمضان 29 يوما .

وظهر العالم الفلكي د. العجيري في مقطع فيديو ليرد على سؤال أحد الأشخاص عن موعد عيد الفطر و قال أنه سيكون الثلاثاء 4 يونيو .

وأضاف العجيري في تصريح أن الهلال سيولد في الكويت يوم الاثنين في الساعة الواحدة ودقيقتين تماما ويمكث 3 دقائق في السماء، ورغم ذلك ستتعذر رؤيته بشكل واضح، حيث ستحول دون ذلك أشعة الشمس وهو ما يجعل من الصعب رؤية الهلال سواء في الكويت أو أي من الدول العربية بحسب صحيفة «الأنباء» الكويتية .

ولفت العجيري إلى أن الحال سيكون كذلك ايضا في المملكة العربية السعودية، حيث لن يكون الهلال واضحا وستصعب رؤيته ولكنه سيستمر 10 دقائق، مؤكدا أنه مع تعذر رؤية الهلال سيكون الاعتماد في أغلب الدول العربية على الشهود لرؤيته.