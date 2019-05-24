أمانة عسير تضبط أكثر 1500عبوة من المواد الغذائية الفاسدة

المناطق - عسير

ضبطت فرق الرقابة المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير مساء أمس احدى مركبات النقل، وذلك بعد الاشتباه بحمولتها.

وجاء ضبط المركبة بعد متابعة تحركاتها بمدينة أبها، وايقافها لتفتيش حمولتها من قبل مراقبي الامانة، ليتبين بأن المركبة محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة.

حيث ضبطت فرق الرقابة أكثر من 1.592 عبوة من المواد الغذائية ونحو 413 كجم من البهارات والأعشاب منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الادمي وذلك بعد فحصها والتأكد منها.

وتم حينها مصادرة الحمولة واتلاف كامل المضبوطات من الاغذية مع تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وتأتي هذه الجهود للحملات الرقابية المكثفة ضمن برنامج حملة الرقابة البلدية والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرا على كافة أمانات المملكة.

وإذ تؤكد أمانة منطقة عسير حرصها على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان منطقة عسير، وذلك بمتابعة من امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ووفقا لتوجيهاته التي شدد فيها بعدم التهاون في تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين حرصا منه على حماية المستهلكين من حالات التسمم الغذائي ووقايتهم من عدوى الأمراض التي قد تنتقل عن طريق تناول الغذاء الغير آمن وحرصا على تأمين امدادا غذائي سليم لرفع المستوى الصحي.

داعيا الجميع الى الابلاغ عن أي ملاحظات او شكاوى عبر قنوات الامانة التفاعلية او عن طريق خدمة 940 والتي تعمل على مدار اليوم.