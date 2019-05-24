احدث الأخبار

“ريف و نوافذ” يوقعان عقد شراكة مجتمعية وتطوعية
منطقة الرياض
 مقتل 3 أشخاص بينهم رجل دين بارز في انفجار استهدف مسجدا في كابول
أبرز المواد
 خطوات بسيطة تجنبك خطر الكوليسترول
أبرز المواد
 غزة تشيع جثمان زكي مبارك.. قتيل السجون التركية
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل لليوم 18 توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في محافظات حضرموت الصحراء والوادي ومأرب وصنعاء
أبرز المواد
 أمانة عسير تضبط أكثر 1500عبوة من المواد الغذائية الفاسدة
منطقة عسير
 الموافقة على تفعيل إعلان البحر الأحمر منطقة خاصة لدى المنظمة البحرية الدولية
أبرز المواد
 العالم الفلكي صالح العجيري: سنصوم 29 يوما فقط.. والعيد يوم الثلاثاء 4 يونيو
أبرز المواد
 الدكتور الزياني يهنئ قادة دول مجلس التعاون بمناسبة مرور 38 عاماً على تأسيسه
أبرز المواد
 الاسترليني يقفز فور إعلان ماي استقالتها من رئاسة الحكومة
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا بذكرى يوم الحرية الأفريقي
أبرز المواد
 وزير التعليم يسلم شهادة الماجستير لوالدَيْ طالبة توفيت قبيل اكتمال مناقشة رسالتها
أبرز المواد
“ريف و نوافذ” يوقعان عقد شراكة مجتمعية وتطوعية

“ريف و نوافذ” يوقعان عقد شراكة مجتمعية وتطوعية

منطقة الرياض
مقتل 3 أشخاص بينهم رجل دين بارز في انفجار استهدف مسجدا في كابول

مقتل 3 أشخاص بينهم رجل دين بارز في انفجار استهدف مسجدا في كابول

أبرز المواد
خطوات بسيطة تجنبك خطر الكوليسترول

خطوات بسيطة تجنبك خطر الكوليسترول

أبرز المواد
غزة تشيع جثمان زكي مبارك.. قتيل السجون التركية

غزة تشيع جثمان زكي مبارك.. قتيل السجون التركية

أبرز المواد

غزة تشيع جثمان زكي مبارك.. قتيل السجون التركية

غزة تشيع جثمان زكي مبارك.. قتيل السجون التركية
http://almnatiq.net/?p=733266
المناطق - وكالات

شُيع، الجمعة، جثمان الفلسطيني الذي توفي في السجون التركية، زكي مبارك، بعد وصوله قادما من مصر عبر معبر رفح، وفق ما أورد مراسلنا.

وتتهم عائلة زكي مبارك السلطات التركية بتعذيبه حتى الموت داخل السجن، في حين تقول أنقرة إنه توفي منتحرا.

ونقل جثمان مبارك إلى القاهرة الأسبوع الماضي قادما من تركيا، بعد مماطلة من جانب أنقرة.

وأعربت عائلته في السابق عن رغبتها في إعادته إلى غزة، التي يتحدر منها لدفنه هناك، وأصرت على إعادة تشريح الجثة قبل الدفن.

وأعادت السلطات المصرية تشريح جثة مبارك بناء على طلب عائلته، التي قالت إنه تعرض إلى تعذيب مهول وصل إلى حد انتزاع لسانه وتقطيع أصابع قدميه وتعرضه لضربات شديدة على الرأس.

وكان مبارك قد اختفى في الأراضي التركية مطلع أبريل الماضي، وبعد 17 يوما أعلنت السلطات التركية نبأ اعتقاله في 22 أبريل الماضي.

وأعلنت السلطات التركية وفاته بالسجن “منتحرا” في أواخر الشهر ذاته، لكن العائلة شككت في هذه الرواية، ونفت الاتهامات التي كالتها أنقرة لابنها.

ولم تقدم أنقرة أي دليل يدعم روايتها بأن الفلسطيني قد انتحر، وبأنه لم يقتل بفعل فاعل، مما عزز رواية عائلة الضحية التي اتهمت حكومة رجب طيب أردوغان بـ”تصفيته” بعد فشلها في انتزاع اعترافات منه بجريمة تجسس لم يرتكبها.

وأكدت عائلة زكي أنها ستبدأ في ملاحقة المسؤولين الأتراك عن موت ابنها، ريثما تنتهي من دفنه في قطاع غزة، وقالت إنها سترفع قضية في محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الأتراك، بمن فيهم الرئيس أردوغان.

روابط ذات صلة

مقتل 3 أشخاص بينهم رجل دين بارز في انفجار استهدف مسجدا في كابول

مقتل 3 أشخاص بينهم رجل دين بارز في انفجار استهدف مسجدا في كابول
خطوات بسيطة تجنبك خطر الكوليسترول

خطوات بسيطة تجنبك خطر الكوليسترول
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل لليوم 18 توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في محافظات حضرموت الصحراء والوادي ومأرب وصنعاء

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل لليوم 18 توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في محافظات حضرموت الصحراء والوادي ومأرب وصنعاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*