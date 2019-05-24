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مقتل 3 أشخاص بينهم رجل دين بارز في انفجار استهدف مسجدا في كابول

مقتل 3 أشخاص بينهم رجل دين بارز في انفجار استهدف مسجدا في كابول
http://almnatiq.net/?p=733273
المناطق - وكالات

قتل 3 أشخاص، بينهم رجل دين بارز، وأصيب 20 آخرون على الأقل، في انفجار داخل مسجد في الجزء الغربي من العاصمة الأفغانية كابول، وذلك أثناء صلاة الجمعة.

واستهدف الانفجار مسجد التقوى بينما كان العشرات يتجمعون داخله للصلاة، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين، جميعهم مدنيون.

وكان رجل الدين مولوي ريحان مؤيدا للحكومة الأفغانية التي يدعمها الغرب، والتي يحاول مسلحو حركة طالبان إسقاطها، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال مسؤول بشرطة المنطقة يدعى جان أغا إن القنبلة زرعت على ما يبدو في مكبر الصوت الذي يستخدمه إمام المسجد خلال صلاة الجمعة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، وقال مسؤول إن عدد القتلى قد يرتفع.

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