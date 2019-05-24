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“ريف و نوافذ” يوقعان عقد شراكة مجتمعية وتطوعية

“ريف و نوافذ” يوقعان عقد شراكة مجتمعية وتطوعية

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“ريف و نوافذ” يوقعان عقد شراكة مجتمعية وتطوعية

“ريف و نوافذ” يوقعان عقد شراكة مجتمعية وتطوعية
http://almnatiq.net/?p=733276
المناطق - فلاج الشعيفاني

في إطار التعاون في دعم المبادرات التطوعية وترسيخ دورها المجتمعي وقعتا جمعية ريف التنموية الخيرية وفريق نوافذ التطوعي اتفاقية تعاون وشراكة مجتمعية تطوعية ، حيث مثل جمعية ريف رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / فهد بن سليمان البكيريو مثّل فريق نوافذ ..
الأستاذ / عبيد بن عبدالله البرغش “المشرف العام على الفريق” وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضاء فريق نوافذ.

من جانبه أوضح “البرغش” سعادته بمدى تطلعات هذه الشراكة والإتفاقية التي تصب مصلحتها في خدمة الوطن والمجتمع من خلال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 سائلاً المولى القدير أن يبارك في الجهود وأن يكلل الشراكة بالتوفيق والنجاح والسداد.
وفي الاطار ذاته صرح المدير التنفيذي لجمعية ريف التنموية الأستاذ / حمود الحمود .. عن أهمية مثل هذه الشراكات بين الجمعيات والفرق التطوعية المميزة مثل فريق “نوافذ” الذين لهم باع طويل في صنع المبادرات وتنفيذ الحملات من خلال الخبرات السابقة في ميدان العمل التطوعي.

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