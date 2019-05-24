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الأرصاد تنبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران

الأرصاد تنبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=733279
المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد، ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وشرورة، وحبونا، ويدمه، وثار، وخباش، تستمر حتى الساعة الـ 10.30 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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