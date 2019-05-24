احدث الأخبار

البنتاغون: لن يتم نشر أي قوات إضافية بالعراق أو سوريا .. والقوات المرسلة لأغراض دفاعية وسط التهديد الإيراني
أبرز المواد
 تراحم تبوك تسير رحلة عمرة لاسر النزلاء والمفرج عنهم
منطقة تبوك
 بلدية محافظة خليص تظفر بكأس أمين أمانة جدة
منطقة مكة المكرمة
 إدارة ترمب تتجاوز الكونغرس وتوافق على بيع أسلحة للمملكة
أبرز المواد
 الجيش الأميركي : الحرس الثوري الإيراني مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات على ناقلات نفط قبالة الإمارات
أبرز المواد
 ترمب يعلن موافقته على إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط
أبرز المواد
 مؤشر العمرة الأسبوعي : وصول أكثر من 6.9 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7.4 مليون تأشيرة عمرة
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران
أبرز المواد
 “ريف و نوافذ” يوقعان عقد شراكة مجتمعية وتطوعية
منطقة الرياض
 مقتل 3 أشخاص بينهم رجل دين بارز في انفجار استهدف مسجدا في كابول
أبرز المواد
 خطوات بسيطة تجنبك خطر الكوليسترول
أبرز المواد
 غزة تشيع جثمان زكي مبارك.. قتيل السجون التركية
أبرز المواد
البنتاغون: لن يتم نشر أي قوات إضافية بالعراق أو سوريا .. والقوات المرسلة لأغراض دفاعية وسط التهديد الإيراني

البنتاغون: لن يتم نشر أي قوات إضافية بالعراق أو سوريا .. والقوات المرسلة لأغراض دفاعية وسط التهديد الإيراني

أبرز المواد
تراحم تبوك تسير رحلة عمرة لاسر النزلاء والمفرج عنهم

تراحم تبوك تسير رحلة عمرة لاسر النزلاء والمفرج عنهم

منطقة تبوك
بلدية محافظة خليص تظفر بكأس أمين أمانة جدة

بلدية محافظة خليص تظفر بكأس أمين أمانة جدة

منطقة مكة المكرمة
إدارة ترمب تتجاوز الكونغرس وتوافق على بيع أسلحة للمملكة

إدارة ترمب تتجاوز الكونغرس وتوافق على بيع أسلحة للمملكة

أبرز المواد

الجيش الأميركي : الحرس الثوري الإيراني مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات على ناقلات نفط قبالة الإمارات

الجيش الأميركي : الحرس الثوري الإيراني مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات على ناقلات نفط قبالة الإمارات
http://almnatiq.net/?p=733288
المناطق - وكالات

نقلت وكالة “رويترز” عن الجيش الأميركي قوله، اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن الحرس الثوري الإيراني مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات على ناقلات نفط قبالة الإمارات.

وأضاف الجيش أن معلومات المخابرات تشير إلى “حملة” من جانب إيران تربط بين تهديدات في أرجاء المنطقة.

يأتي هذا في وقت أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، موافقته على إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.

وأكد ترمب أن نشر القوات الإضافية في الشرق الأوسط “إجراء بأغلبيته وقائي”، مشدداً على أن “الانتشار العسكري الإضافي في الشرق الأوسط هدفه الحماية”. وأضاف أن الانتشار سيتضمن عدداً صغيراً نسبياً من القوات.

في سياق متصل، قال مسؤولون أميركيون لوكالة “أسوشييتد برس” إنه تم إبلاغ أعضاء الكونغرس بهذا الإشعار غداة اجتماع عقده البيت الأبيض لمناقشة مقترحات وزارة الدفاع (البنتاغون) الخاصة بتعزيز الوجود الأميركي في الشرق الأوسط.

وتعرضت 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية للدولة.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان، إن الجهات المعنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجارٍ التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج لحين الانتهاء من إجراءاتها.

وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.

وكان ثلاثة مسؤولين أميركيين، قالوا إن تقييما أميركيا كشف أنه “من المرجح جدًا” أن تكون إيران وراء الهجمات التي طالت السفن.

ونقلت “إن بي سي نيوز” الأميركية عن أحد المسؤولين على دراية بنتائج التحقيقات أن الولايات المتحدة لديها أدلة، بما في ذلك صور للأضرار وأدلة جنائية، تربط إيران أو وكلاءها بهجمات الأحد الماضي.

وقال المسؤولون إن السفن الأربع هوجمت بما يعتقد أنها عبوات ناسفة.

روابط ذات صلة

البنتاغون: لن يتم نشر أي قوات إضافية بالعراق أو سوريا .. والقوات المرسلة لأغراض دفاعية وسط التهديد الإيراني

البنتاغون: لن يتم نشر أي قوات إضافية بالعراق أو سوريا .. والقوات المرسلة لأغراض دفاعية وسط التهديد الإيراني
إدارة ترمب تتجاوز الكونغرس وتوافق على بيع أسلحة للمملكة

إدارة ترمب تتجاوز الكونغرس وتوافق على بيع أسلحة للمملكة
ترمب يعلن موافقته على إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

ترمب يعلن موافقته على إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*