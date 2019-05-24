بلدية محافظة خليص تظفر بكأس أمين أمانة جدة

جدة - عادل الزهراني

اسدل الستار على واحده من اجمل البطولات تنضيماً بطولة معالي امين محافظة جدة في نسختها السابعة عشرة والمقام بمحافظة خليص في عرس كروي كبير وكرنفال مميز كتميز القائمين على هذه البطولة الرائعة تنظيماً وحضوراً وتكريماً وذلك بحضور قيادات الأمانة وعلى رأسهم سعادة وكيل الأمين للإستثمار المهندس محمد الغامدي نيابة عن معالي أمين جدة كما حضر المباراة النهائية سعادة وكيل الأمين لبلديات المحافظات المهندس سعيد القرني وسعادة مدير عام الوقاية المهندس عوض القحطاني وسعادة مدير عام صحة البيئة المهندس محمد الزهراني ورئيس بلدية محافظة الكامل بالنيابة المهندس عابد السلمي وبتشريف رئيس بلدية خزام المهندس أحمد شافعي ومدير عام المسؤولية الاجتماعية الاستاذ محمد اليامي ورئيس المجلس البلدي خالد المعبدي وعضو المجلس البلدي الاستاذ محمد الصحفي وعضو المجلس البلدي الاستاذ عبدالله الحميري وعضو المجلس البلدي الاستاذ عادل الغانمي ورئيس مجلس إدارة مجموعة البشري الطبية الراعي الماسي للبطولة الاستاذ ماجد البشري ورئيس صحيفة الوثاق الأعلامي القدير سليم السلمي وممثلي صحيفة خليص عيسى الصبحي ورمزي الصعيدي ورائد البلادي وحسان الحميري وصحيفة قديد وممثليها والأستاذ محمد الرايقي مدير المركز الاعلامي للمحافظة وبحضور ايضاً نائب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية محمد سلطان المغربي وامين الصندوق بالجنة ايمن المغربي وعدد من اعيان وشخصيات كبيرة في المحافظة.

احداث المباراة :

المباراة انطلقت بين الفريقين بكل قوة وسط سيطرة مطلقة من بلدية خليص بفضل انتشار وتحركات لاعبية الشوط الاول انتهى بهدف واحد لبلدية خليص جاء عن طريق خالد الزهراني بعد أن نفذ خطاء مباشر تغالط حارس مرمى الوقاية محرزاً الهدف الاول انتهى عليه الشوط .

الشوط الثاني حاول فريق الوقاية الرجوع لكن لم تكتب لهجماته النجاح ، ومن كرة مرتدة جميلة تمكن محمد الرعوجي من تسجيل هدف ثاني لبلدية خليص بعد تمريرة مروان المولد المميزة وقبل نهاية المباراة تمكن الاعب خالد الزهراني من تسجيل هدف ثاني من تسديدة من خارج المنطقة يطلق بعدها موسى كولمبس نهاية المباراة بفوز مستحق لبلدية خليص .

مابين الشوطين عرض لفريق الكشافة بقيادة رئيس الكشافة الاستاذ محمد سلطان المغربي

كذلك مابين الشوطين تم السحب على قسائم شرائية من متاجر العطاء وجوالات للجمهور تفاعل معها الحضرين كثيراً.

بعد العرض تم تكريم مدراء الصحف من راعي البطولة، ولجميع المشاركين والداعمين لهذه البطولة وقد عبر قيادات الأمانة عن اعجابهم الشديد بمواصفات الملعب والتنظيم والاشراف وعلى نجاح البطولة بكل المقاييس.

التكريم :

بعد المباراة اللجنة المنظمة كرمت الاعبين المتميزين في البطولة..

ولقد حصل على المركز الاول فريق بلدية محافظة خليص

والمركز الثاني إدارة الوقاية

والفريق المثالي إدارة الوقاية

وهداف البطولة محمد الرعوجي من بلدية محافظة خليص

واحسن حارس محمد المغربي (معيوف) من فريق بلدية خليص

واحسن لاعب الأحمدي من فريق إدارة الوقاية

واحسن إدارة بلدية محافظة الكامل

واحسن مدير فريق مطلق الصحفي من فريق بلدية خليص

واحسن مدرب مراد الصبحي من فريق بلدية خليص

واحسن جمهور جمهور محافظة خليص استلمه قائد الجمهور صبحي المعبدي

وجائزة لرئيس لجنة الحكام في البطولة عبدالله المزروعي

وتكريم لراعي الاعلامي للبطولة قناة الباسل

واكريم لمجموعة ساند التطوعية المشاركة في تنظيم البطولة .

وفي نهاية المباراة شكر وكيل الأمين للاستثمار المهندس محمد الغامدي نجاح البطولة الكبرى والتي تحمل إسم معالي الأمين وأشاد بالامكانيات التي رآها في أرض الواقع

كما تقدم رئيس البلدية المهندس عماد بن عيد الصبحي بخالص الشكر لمعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي لإقامة بطولة موظفي الأمانة والبلديات بمحافظة خليص ولأول مرة في تاريخ البطولة وايضا الصحف التي غطت البطولة ومدراءها واللجنة المنظمة ومجموعة ساند التطوعية والكشافة ومجموعة البشري الطبية وجميع الداعمين والرعاة للبطولة وايضا زملائه منسوبي البلدية الذين نظموا وجهزوا كل شي وايضا شباب المحافظة المتطوعين مع أفراد البلدية.