احدث الأخبار

تراحم تبوك تسير رحلة عمرة لاسر النزلاء والمفرج عنهم
منطقة تبوك
 بلدية محافظة خليص تظفر بكأس أمين أمانة جدة
منطقة مكة المكرمة
 إدارة ترمب تتجاوز الكونغرس وتوافق على بيع أسلحة للمملكة
أبرز المواد
 الجيش الأميركي : الحرس الثوري الإيراني مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات على ناقلات نفط قبالة الإمارات
أبرز المواد
 ترمب يعلن موافقته على إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط
أبرز المواد
 مؤشر العمرة الأسبوعي : وصول أكثر من 6.9 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7.4 مليون تأشيرة عمرة
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران
أبرز المواد
 “ريف و نوافذ” يوقعان عقد شراكة مجتمعية وتطوعية
منطقة الرياض
 مقتل 3 أشخاص بينهم رجل دين بارز في انفجار استهدف مسجدا في كابول
أبرز المواد
 خطوات بسيطة تجنبك خطر الكوليسترول
أبرز المواد
 غزة تشيع جثمان زكي مبارك.. قتيل السجون التركية
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل لليوم 18 توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في محافظات حضرموت الصحراء والوادي ومأرب وصنعاء
أبرز المواد
تراحم تبوك تسير رحلة عمرة لاسر النزلاء والمفرج عنهم

تراحم تبوك تسير رحلة عمرة لاسر النزلاء والمفرج عنهم

منطقة تبوك
بلدية محافظة خليص تظفر بكأس أمين أمانة جدة

بلدية محافظة خليص تظفر بكأس أمين أمانة جدة

منطقة مكة المكرمة
إدارة ترمب تتجاوز الكونغرس وتوافق على بيع أسلحة للمملكة

إدارة ترمب تتجاوز الكونغرس وتوافق على بيع أسلحة للمملكة

أبرز المواد
الجيش الأميركي : الحرس الثوري الإيراني مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات على ناقلات نفط قبالة الإمارات

الجيش الأميركي : الحرس الثوري الإيراني مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات على ناقلات نفط قبالة الإمارات

أبرز المواد

تراحم تبوك تسير رحلة عمرة لاسر النزلاء والمفرج عنهم

تراحم تبوك تسير رحلة عمرة لاسر النزلاء والمفرج عنهم
http://almnatiq.net/?p=733297
تبوك - محمد العنزي
نظمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة تبوك “تراحم” حملة لأداء مناسك العمرة لعدد من الاسر يصل عددهم إلى 20 معتمراً.
وأوضح المدير التنفيذي اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم عبدالرحمن بن نبات أن اللجنة قامت بتسيير حملة للأسر لأداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك بدأت من يوم الخميس الموافق18/ 9 / 1440 و تستمر حتى نهاية الشهر المبارك .
وأضاف بن نبات أن حملة أداء مناسك العمرة تقوم بها اللجنة سنوياً خلال شهر رمضان ضمن برامج شهر رمضان التي تستهدف مساعدة أسر السجناء وتقديم يد العون لهم.

روابط ذات صلة

سجون تبوك تنظم إفطاراً جماعياً لنزلاء السجن العام بالمنطقة

سجون تبوك تنظم إفطاراً جماعياً لنزلاء السجن العام بالمنطقة
المعتمرين يعبرون عن شكرهم وتقديرهم لكل الجهات العاملة في مدينة الحجاج بحالة عمار

المعتمرين يعبرون عن شكرهم وتقديرهم لكل الجهات العاملة في مدينة الحجاج بحالة عمار
تبوك تستعد لإطلاق مهرجان الورد والفاكهة في حلة جديدة

تبوك تستعد لإطلاق مهرجان الورد والفاكهة في حلة جديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*