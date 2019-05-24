تراحم تبوك تسير رحلة عمرة لاسر النزلاء والمفرج عنهم

تبوك - محمد العنزي

نظمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة تبوك “تراحم” حملة لأداء مناسك العمرة لعدد من الاسر يصل عددهم إلى 20 معتمراً.

وأوضح المدير التنفيذي اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم عبدالرحمن بن نبات أن اللجنة قامت بتسيير حملة للأسر لأداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك بدأت من يوم الخميس الموافق18/ 9 / 1440 و تستمر حتى نهاية الشهر المبارك .

وأضاف بن نبات أن حملة أداء مناسك العمرة تقوم بها اللجنة سنوياً خلال شهر رمضان ضمن برامج شهر رمضان التي تستهدف مساعدة أسر السجناء وتقديم يد العون لهم.