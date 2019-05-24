مشروع “إفطار صائم” بتعاوني ضبا يستقبل أكثر من 8 آلاف صائم

المناطق - تبوك

استقبل مشروع “إفطار صائم” لإفطار الصائمين الذي يشرف عليه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة ضباء أكثر من 8 آلاف صائم منّذ بداية شهر رمضان المبارك وذلك بـ7 مواقع يغطيها المشروع حيث يغطي المشروع مداخل المحافظة الثلاثة التي تقع على الخط الدولي كما يغطي المشروع أربع مواقع أخرى.

وأوضح مدير المكتب عبدالله أبو حوسة أن هذا المشروع المقام يهدف إلى القيام بواجب الدعوة والاهتمام بتنويع الوسائل الدعوية وبناء الشراكات الفاعلة مع أفراد المجتمع ومؤسساته بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في تكوين مجتمع حيوي.

وأضاف أن المكتب دأب على تنظيم مشروع “إفطا صائم” الخيري الذي يتضمن إقامة الدروس الرمضانية بعدة لغات إلى جانب تنفيذ برامج وأنشطة دعوية وعلمية وتسيير رحلات عمرة للجاليات والمسلمين الجدد.