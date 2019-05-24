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الجيش اليمني يخوض معارك على 8 محاور في صعدة

الجيش اليمني يخوض معارك على 8 محاور في صعدة
http://almnatiq.net/?p=733320
المناطق - متابعات

أعلن الجيش اليمني، اليوم الجمعة، عن إحراز تقدمات استراتيجية بإسناد من تحالف دعم الشرعية، في جبهة الحشوة بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية، أقصى شمال اليمن.

وقال مصدر عسكري إن عناصر “اللواء التاسع حرس حدود” و”اللواء الأول حرس حدود” قاموا بعملية عسكرية مباغتة تمكنوا من خلالها تحرير “جبال القاهرة” والتباب المحيطة بها، كما أطبقوا الحصار على “جبل القناصين”، وسيطروا نارياً عليه.

وأضاف المصدر أن “المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتكبيدها الكثير من الخسائر في العتاد”.

يذكر أن الجيش اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، يخوض حالياً عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

في سياق آخر، أحرز الجيش اليمني، الجمعة، تقدماً إثر هجومه على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في الجبهة الشمالية لمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش الوطني هاجم مواقع الميليشيا الانقلابية في “جبل الوعش” و”الدفاع الجوي” و”الأربعين” و”الحرير”، وحقق تقدماً باتجاه “جبل الوعش” المطل على “شارع الستين والخمسين” شمال المدينة.

وأضاف المصدر أن “عدد من ميليشيات الحوثي قتلوا وأصيب العشرات، وتم تدمير دبابة وإحراق طقم على متنه عدد من عناصر الميليشيا”، مؤكداً أن المواجهات لا تزال مستمرة.

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