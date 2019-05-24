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الصحة : المشروبات المحلاة تحتوي على كمية عالية من السكر وتهدد الصحة

الصحة : المشروبات المحلاة تحتوي على كمية عالية من السكر وتهدد الصحة
http://almnatiq.net/?p=733323
المناطق - واس

أوضحت وزارة الصحة أن استهلاك المشروبات المحلاة بجميع أنواعها يكثر على مستوى العالم وأنها تحتوي على كمية عالية من السكر المضاف الذي قد يغطي الاحتياج اليومي للشخص بالكامل في علبة واحدة, لافتة الانتباه إلى أن من أبرز أضرارها السمنة والسكري “النوع الثاني” وأيضاً تسوس الأسنان.
ونشرت الصحة مقطع فيديو توعوي على حسابها في تويتر أشارت فيه إلى خطورة المشروبات المحلاة ولهذا السبب قامت عدة دول بفرض ضرائب عليها ومنها على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية حيث أسهم هذا القرار في خفض استهلاك السكر وبالتالي خفض معدلات السمنة في أمريكا.
وتضمن المقطع التوعوي ما أثبتته الدراسات من أن فرض نسبة 20% كضرائب على المشروبات المحلاة يؤدي إلى خفض استهلاك السكر بنسبة 20%، مبينة أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي قررت خلال اجتماعها بالكويت، الموافقة على توسـيع نطاق ضريبة السلع الانتقائية لتشمل المشروبات المحلاة.
وكانت الصحة قد نصحت بضرورة التقليل من تناول العصائر المركزة والمعلبة أو البودرة، وذلك عبر إنفو جرافيك توعوي نشرته على حسابها في تويتر ضمن سلسلة 30 رسالة رمضانية ، مبينةً أن هذه العصائر فوائدها أقل ، كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من السكر والألوان الصناعية والنكهات ولا يوجد بها أي نسب من العصائر الطبيعية.
يِذكر أنه منذ 1975م قد زاد انتشار السمنة عالمياً ثلاثة أضعاف وفي الأطفال والمراهقين إلى 10 أضعاف، كما ارتفع عدد المصابين بالسكري من 108 ملايين في عام 1980 إلى 422 مليوناً عام 2014م.

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