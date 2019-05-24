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ملتقى “صحافيون” وجمعية “شراكة” في حفل افطار صائم لدعم ذوي الهمم

ملتقى “صحافيون” وجمعية “شراكة” في حفل افطار صائم لدعم ذوي الهمم

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ملتقى “صحافيون” وجمعية “شراكة” في حفل افطار صائم لدعم ذوي الهمم

ملتقى “صحافيون” وجمعية “شراكة” في حفل افطار صائم لدعم ذوي الهمم
http://almnatiq.net/?p=733326
المناطق - الرياض
أقام ملتقى صحافيون مساء أمس الخميس ، حفل الإفطار السنوي بمناسبة شهر رمضان، بالشراكة مع جمعية “شراكة” المختصة بذوي الهمم ،وذلك بفندق أوليان بالرياض، ويأتي حفل الإفطار ضمن المبادرة المشتركة لبناء الشراكة الفاعلة بين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والمجتمع .
حضر حفل الإفطار عدد من أعضاء ملتقى صحافيون، وعدد من منسوبي جمعية شراكة وأعضائها من الفئة الغالية على المجتمع ،كما شارك بهذه المناسبة عدد من الإعلاميين والصحافيين الذين أشادوا بهذا اللقاء .
من جانبه بين رئيس ملتقى صحافيون الأستاذ معيض الرفدي : اننا حريصون في الملتقى على دعم المبادرات الخيرية التي تصب في صالح المجتمع وتسليط الضوء على المبادرات الخيرية التي تساهم في دعم جميع فئات المجتمع .

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