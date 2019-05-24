احدث الأخبار

العلماء يصلون للسبب الرئيسي لتطور مرض السرطان
أبرز المواد
 “المغامسي” يكشف ما قاله “جهيمان” في التحقيقات بعد القبض عليه
أبرز المواد
 ملتقى “صحافيون” وجمعية “شراكة” في حفل افطار صائم لدعم ذوي الهمم
منطقة الرياض
 الصحة : المشروبات المحلاة تحتوي على كمية عالية من السكر وتهدد الصحة
أبرز المواد
 الجيش اليمني يخوض معارك على 8 محاور في صعدة
أبرز المواد
 تعاوني الوجه ينظم الرحلة الثانية لأداء مناسك العمرة لـ 111 وافداً
منطقة تبوك
 مشروع “إفطار صائم” بتعاوني ضبا يستقبل أكثر من 8 آلاف صائم
منطقة تبوك
 إصابة 8 أشخاص بانفجار في مدينة ليون الفرنسية
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بتبوك تقدم خدمات توعوية للمعتمرين والزوار القادمين عبر منفذ حالة عمار
منطقة تبوك
 بدء التقديم على (42) وظيفية برتبة أستاذ وأستاذ مشارك بجامعة بيشة الأحد المقبل
منطقة عسير
 البنتاغون: لن يتم نشر أي قوات إضافية بالعراق أو سوريا .. والقوات المرسلة لأغراض دفاعية وسط التهديد الإيراني
أبرز المواد
 تراحم تبوك تسير رحلة عمرة لاسر النزلاء والمفرج عنهم
منطقة تبوك
العلماء يصلون للسبب الرئيسي لتطور مرض السرطان

العلماء يصلون للسبب الرئيسي لتطور مرض السرطان

أبرز المواد
“المغامسي” يكشف ما قاله “جهيمان” في التحقيقات بعد القبض عليه

“المغامسي” يكشف ما قاله “جهيمان” في التحقيقات بعد القبض عليه

أبرز المواد
ملتقى “صحافيون” وجمعية “شراكة” في حفل افطار صائم لدعم ذوي الهمم

ملتقى “صحافيون” وجمعية “شراكة” في حفل افطار صائم لدعم ذوي الهمم

منطقة الرياض
الصحة : المشروبات المحلاة تحتوي على كمية عالية من السكر وتهدد الصحة

الصحة : المشروبات المحلاة تحتوي على كمية عالية من السكر وتهدد الصحة

أبرز المواد

العلماء يصلون للسبب الرئيسي لتطور مرض السرطان

العلماء يصلون للسبب الرئيسي لتطور مرض السرطان
http://almnatiq.net/?p=733339
المناطق - متابعات

توصلت مجموعة من العلماء الأمريكيين إلى سبب يعتبر الرئيسي في تطور مرض السرطان وانتقاله لحالات أكثر تقدما.

عادات الغذاء وتطور السرطان

مجموعة العلماء من جامعة “تافتس” الأمريكية توصلت إلى أن السبب الرئيسي والأكثر شيوعا لتطور السرطان يعود إلى سوء التغذية، بحسب ما نشر على موقع “livescience”. حيث قام العلماء بإجراء دراسة شملت تحليل بيانات لبحثين سابقين حول عادات الغذاء وتطور السرطان، لدى الأمريكيين بالاعتماد على جهاز كمبيوتر متطور. ليقارنوها لاحقا بإحصائيات حول حالات من السرطان تم تشخيصها في الولايات المتحدة الأمريكية في 2015.

80 ألف مصاب

الدراسة شملت بيانات حوالي 80 ألف مصاب، منها 5 في المئة من الحالات تعود فيها أسباب تطور السرطان لسوء التغذية بينما 6 في المئة من الحالات يعود لتناول الكحول. وأضاف العلماء بأن تناول كميات غير كافية وقليلة من الحبوب والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان، بالإضافة للاعتماد على اللحوم المصنعة، هي أحد الأسباب الرئيسية لتطور هذا المرض.

روابط ذات صلة

“المغامسي” يكشف ما قاله “جهيمان” في التحقيقات بعد القبض عليه

“المغامسي” يكشف ما قاله “جهيمان” في التحقيقات بعد القبض عليه
الصحة : المشروبات المحلاة تحتوي على كمية عالية من السكر وتهدد الصحة

الصحة : المشروبات المحلاة تحتوي على كمية عالية من السكر وتهدد الصحة
الجيش اليمني يخوض معارك على 8 محاور في صعدة

الجيش اليمني يخوض معارك على 8 محاور في صعدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*