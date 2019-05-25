احدث الأخبار

بومبيو: مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية والإمارات لردع إيران
أبرز المواد
 ترمب : إيران ترعى الإرهاب حول العالم و واشنطن لن تسمح لها بأن تصبح دولة نووية
أبرز المواد
 تكريم الإعلامي مفرح الشمري في مهرجان نجوم الفن والاعلام الرابع بالكويت
مجتمع المناطق
 إنجاز وطني جديد لمدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المنافسة الطلابية الأكبر على مستوى العالم
أبرز المواد
 الحملات الميدانية المشتركة تضبط 3202192 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 “متحدّث التعليم” يوضّح شروط اختيار الرغبات المكانية للمتقدمين على الوظائف التعليمية
أبرز المواد
 تحالف قوى قوى الحرية والتغيير في السودان يعلن عن “اضرابا عاما” الثلاثاء لتسليم السلطة
أبرز المواد
 العلماء يصلون للسبب الرئيسي لتطور مرض السرطان
أبرز المواد
 “المغامسي” يكشف ما قاله “جهيمان” في التحقيقات بعد القبض عليه
أبرز المواد
 ملتقى “صحافيون” وجمعية “شراكة” في حفل افطار صائم لدعم ذوي الهمم
منطقة الرياض
 الصحة : المشروبات المحلاة تحتوي على كمية عالية من السكر وتهدد الصحة
أبرز المواد
 الجيش اليمني يخوض معارك على 8 محاور في صعدة
أبرز المواد
بومبيو: مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية والإمارات لردع إيران

بومبيو: مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية والإمارات لردع إيران

أبرز المواد
ترمب : إيران ترعى الإرهاب حول العالم و واشنطن لن تسمح لها بأن تصبح دولة نووية

ترمب : إيران ترعى الإرهاب حول العالم و واشنطن لن تسمح لها بأن تصبح دولة نووية

أبرز المواد
تكريم الإعلامي مفرح الشمري في مهرجان نجوم الفن والاعلام الرابع بالكويت

تكريم الإعلامي مفرح الشمري في مهرجان نجوم الفن والاعلام الرابع بالكويت

مجتمع المناطق
إنجاز وطني جديد لمدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المنافسة الطلابية الأكبر على مستوى العالم

إنجاز وطني جديد لمدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المنافسة الطلابية الأكبر على مستوى العالم

أبرز المواد

الحملات الميدانية المشتركة تضبط 3202192 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الحملات الميدانية المشتركة تضبط 3202192 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
http://almnatiq.net/?p=733349
المناطق - واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 18 / 9 / 1440هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في كافة مناطق المملكة عن النتائج التالية: –
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة (3202192) مخالفاً، منهم (2495567) مخالفاً لنظام الإقامة، و (494316) مخالفاً لنظام العمل، و (212309) مخالفين لنظام أمن الحدود.
ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (53620) شخصاً، (48%) منهم يمنيو الجنسية، و (49%) إثيوبيو الجنسية، و (3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2357) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
ثالثاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (3849) شخصاً.
رابعاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1308) مواطنين، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1274) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (34) سعودياً.
خامساً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (11347) وافداً مخالفاً، منهم (9764) رجُلاً، و (1583) إمرأة.
سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (466243) مخالفاً، وإحالة (426620) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (539751) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (804360) مخالفاً.

روابط ذات صلة

بومبيو: مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية والإمارات لردع إيران

بومبيو: مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية والإمارات لردع إيران
ترمب : إيران ترعى الإرهاب حول العالم و واشنطن لن تسمح لها بأن تصبح دولة نووية

ترمب : إيران ترعى الإرهاب حول العالم و واشنطن لن تسمح لها بأن تصبح دولة نووية
إنجاز وطني جديد لمدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المنافسة الطلابية الأكبر على مستوى العالم

إنجاز وطني جديد لمدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المنافسة الطلابية الأكبر على مستوى العالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*