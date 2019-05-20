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تكريم الإعلامي مفرح الشمري في مهرجان نجوم الفن والاعلام الرابع بالكويت

تكريم الإعلامي مفرح الشمري في مهرجان نجوم الفن والاعلام الرابع بالكويت

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تكريم الإعلامي مفرح الشمري في مهرجان نجوم الفن والاعلام الرابع بالكويت

تكريم الإعلامي مفرح الشمري في مهرجان نجوم الفن والاعلام الرابع بالكويت
http://almnatiq.net/?p=733356
الكويت - فهد المريخي

وسط احتفالية ضخمة وبرعاية رجل الأعمال فواز مبارك الحساوي، والذي أناب عنه بالحضور عبداللطيف الحساوي، وحضور المحامية خوله الحساوي وحشد من الشخصيات الإعلامية والفنية والاجتماعية، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، أقيم حفل مهرجان “نجوم الفن والإعلام” بدورته الرابعة في فندق ومنتجع نادي النخيل يوم أمس الأول.

وقد شهد الحفل تكريم الإعلامي الأستاذ مفرح الشمري رئيس قسم الفن بجريدة الأنباء الكويتية كأفضل صفحة فنية في شهر رمضان

“المناطق” تهنيء الزميل الإعلامي مفرح الشمري وتتمنى له مزيداً من التميز والتوفيق 

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