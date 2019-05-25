وزارة الدفاع الأميركية :الحرس الثوري مسؤول عن هجمات خليج عمان

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اتهم الجيش الأميركي، أمس الجمعة، الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية المباشرة عن هجمات على ناقلات نفط في خليج عمان هذا الشهر، ووصفها بأنها نفذت في إطار “حملة” من طهران دفعت الولايات المتحدة لنشر مزيد من القوات في المنطقة.

ونقلت “رويترز” عن الأميرال مايكل جيلداي مدير الأركان المشتركة قوله: “نحن ننسب الهجوم (..) إلى الحرس الثوري الإيراني”، مضيفا أن وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” خلصت إلى أن ألغاما لاصقة استُخدمت في الهجوم، تعود للحرس الثوري.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أعلنت أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت يوم 12 مايو لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المياه الاقتصادية لدولة الامارات.

وذكرت أن الأضرار، التي لحقت بالسفن ليست جسيمة، ولم تقع أي إصابات بشرية، كما لم يحدث أي تسريب نفطي أو تأثير بيئي لما حدث.

وأشارت الوزارة إلى أن فرقا متخصصة تجري تحقيقات من أجل كشف ملابسات الحادث التخريبي، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، على أن تقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج، حين الانتهاء من إجراءاتها.