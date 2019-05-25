احدث الأخبار

الكاتب “مشعل الحربي ” يكشف كيف تعود قطر مرة أخرى إلى حضن أشقائها في دول الخليج !
أبرز المواد
 الأمن العام يطالب المواطنين باختيار أوقات مناسبة لزيارة المسجد الحرام خلال القمتين الخليجية والعربية
أبرز المواد
 الأخضر الشاب يفتتح مشاركته في كأس العالم غدًا بمواجهة فرنسا
أبرز المواد
 “الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
أبرز المواد
 وزارة الدفاع الأميركية :الحرس الثوري مسؤول عن هجمات خليج عمان
أبرز المواد
 بومبيو: مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية والإمارات لردع إيران
أبرز المواد
 ترمب : إيران ترعى الإرهاب حول العالم و واشنطن لن تسمح لها بأن تصبح دولة نووية
أبرز المواد
 تكريم الإعلامي مفرح الشمري في مهرجان نجوم الفن والاعلام الرابع بالكويت
مجتمع المناطق
 إنجاز وطني جديد لمدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المنافسة الطلابية الأكبر على مستوى العالم
أبرز المواد
 الحملات الميدانية المشتركة تضبط 3202192 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 “متحدّث التعليم” يوضّح شروط اختيار الرغبات المكانية للمتقدمين على الوظائف التعليمية
أبرز المواد
 تحالف قوى قوى الحرية والتغيير في السودان يعلن عن “اضرابا عاما” الثلاثاء لتسليم السلطة
أبرز المواد
الكاتب “مشعل الحربي ” يكشف كيف تعود قطر مرة أخرى إلى حضن أشقائها في دول الخليج !

الكاتب “مشعل الحربي ” يكشف كيف تعود قطر مرة أخرى إلى حضن أشقائها في دول الخليج !

أبرز المواد
الأمن العام يطالب المواطنين باختيار أوقات مناسبة لزيارة المسجد الحرام خلال القمتين الخليجية والعربية

الأمن العام يطالب المواطنين باختيار أوقات مناسبة لزيارة المسجد الحرام خلال القمتين الخليجية والعربية

أبرز المواد
الأخضر الشاب يفتتح مشاركته في كأس العالم غدًا بمواجهة فرنسا

الأخضر الشاب يفتتح مشاركته في كأس العالم غدًا بمواجهة فرنسا

أبرز المواد
“الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

“الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

أبرز المواد

وزارة الدفاع الأميركية :الحرس الثوري مسؤول عن هجمات خليج عمان

وزارة الدفاع الأميركية :الحرس الثوري مسؤول عن هجمات خليج عمان
http://almnatiq.net/?p=733367
المناطق_الرياض

اتهم الجيش الأميركي، أمس الجمعة، الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية المباشرة عن هجمات على ناقلات نفط في خليج عمان هذا الشهر، ووصفها بأنها نفذت في إطار “حملة” من طهران دفعت الولايات المتحدة لنشر مزيد من القوات في المنطقة.

ونقلت “رويترز” عن الأميرال مايكل جيلداي مدير الأركان المشتركة قوله: “نحن ننسب الهجوم (..) إلى الحرس الثوري الإيراني”، مضيفا أن وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” خلصت إلى أن ألغاما لاصقة استُخدمت في الهجوم، تعود للحرس الثوري.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أعلنت أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت يوم 12 مايو لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المياه الاقتصادية لدولة الامارات.

وذكرت أن الأضرار، التي لحقت بالسفن ليست جسيمة، ولم تقع أي إصابات بشرية، كما لم يحدث أي تسريب نفطي أو تأثير بيئي لما حدث.

وأشارت الوزارة إلى أن فرقا متخصصة تجري تحقيقات من أجل كشف ملابسات الحادث التخريبي، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، على أن تقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج، حين الانتهاء من إجراءاتها.

روابط ذات صلة

الكاتب “مشعل الحربي ” يكشف كيف تعود قطر مرة أخرى إلى حضن أشقائها في دول الخليج !

الكاتب “مشعل الحربي ” يكشف كيف تعود قطر مرة أخرى إلى حضن أشقائها في دول الخليج !
الأمن العام يطالب المواطنين باختيار أوقات مناسبة لزيارة المسجد الحرام خلال القمتين الخليجية والعربية

الأمن العام يطالب المواطنين باختيار أوقات مناسبة لزيارة المسجد الحرام خلال القمتين الخليجية والعربية
الأخضر الشاب يفتتح مشاركته في كأس العالم غدًا بمواجهة فرنسا

الأخضر الشاب يفتتح مشاركته في كأس العالم غدًا بمواجهة فرنسا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*