احدث الأخبار

الكاتب “مشعل الحربي ” يكشف كيف تعود قطر مرة أخرى إلى حضن أشقائها في دول الخليج !
أبرز المواد
 الأمن العام يطالب المواطنين باختيار أوقات مناسبة لزيارة المسجد الحرام خلال القمتين الخليجية والعربية
أبرز المواد
 الأخضر الشاب يفتتح مشاركته في كأس العالم غدًا بمواجهة فرنسا
أبرز المواد
 “الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
أبرز المواد
 وزارة الدفاع الأميركية :الحرس الثوري مسؤول عن هجمات خليج عمان
أبرز المواد
 بومبيو: مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية والإمارات لردع إيران
أبرز المواد
 ترمب : إيران ترعى الإرهاب حول العالم و واشنطن لن تسمح لها بأن تصبح دولة نووية
أبرز المواد
 تكريم الإعلامي مفرح الشمري في مهرجان نجوم الفن والاعلام الرابع بالكويت
مجتمع المناطق
 إنجاز وطني جديد لمدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المنافسة الطلابية الأكبر على مستوى العالم
أبرز المواد
 الحملات الميدانية المشتركة تضبط 3202192 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 “متحدّث التعليم” يوضّح شروط اختيار الرغبات المكانية للمتقدمين على الوظائف التعليمية
أبرز المواد
 تحالف قوى قوى الحرية والتغيير في السودان يعلن عن “اضرابا عاما” الثلاثاء لتسليم السلطة
أبرز المواد
الكاتب “مشعل الحربي ” يكشف كيف تعود قطر مرة أخرى إلى حضن أشقائها في دول الخليج !

الكاتب “مشعل الحربي ” يكشف كيف تعود قطر مرة أخرى إلى حضن أشقائها في دول الخليج !

أبرز المواد
الأمن العام يطالب المواطنين باختيار أوقات مناسبة لزيارة المسجد الحرام خلال القمتين الخليجية والعربية

الأمن العام يطالب المواطنين باختيار أوقات مناسبة لزيارة المسجد الحرام خلال القمتين الخليجية والعربية

أبرز المواد
الأخضر الشاب يفتتح مشاركته في كأس العالم غدًا بمواجهة فرنسا

الأخضر الشاب يفتتح مشاركته في كأس العالم غدًا بمواجهة فرنسا

أبرز المواد
“الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

“الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

أبرز المواد

“الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

“الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=733372
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة يوم السبت.

وقالت إن الحالة الجوية السابقة تشمل مناطق “نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ومرتفعاتها، وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة”.

وأصدرت إنذارات مبكرة تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة وتشمل محافظات ومراكز “الجموم، رهـاط – مدركة، الخرمة، الطائف، السيل الكبير – الشفا – الهدا، الكامل، المويه، تربة، رنية، بني سعد”.

وأكدت أن التأثيرات المصاحبة للحالة تتضمن تدني في مدى الرؤية، تساقط البرد، وتدفق السيول.

بداية الإنذار الساعة: 10:00 ص السبت الموافق 20-09-1440، نهاية الإنذار الساعة: 08:00 م السبت الموافق 20-09-1440.

كما أصدرت تنبيها متقدما بشأن منطقة الباحة يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تتضمن محافظات ومراكز “الباحة – الحجرة – العقيق – القرى – المخواة – المندق – بلجرشي – بني حسن – فرعة غامد الزناد – قلوة”.
وأكدت أن التأثيرات المصاحبة للحالة تتضمن تدني في مدى الرؤية، تساقط البرد، وتدفق السيول.

بداية الإنذار الساعة: 09:00 ص السبت الموافق 20-09-1440، نهاية الإنذار الساعة: 09:00 م السبت الموافق 20-09-1440.

روابط ذات صلة

الكاتب “مشعل الحربي ” يكشف كيف تعود قطر مرة أخرى إلى حضن أشقائها في دول الخليج !

الكاتب “مشعل الحربي ” يكشف كيف تعود قطر مرة أخرى إلى حضن أشقائها في دول الخليج !
الأمن العام يطالب المواطنين باختيار أوقات مناسبة لزيارة المسجد الحرام خلال القمتين الخليجية والعربية

الأمن العام يطالب المواطنين باختيار أوقات مناسبة لزيارة المسجد الحرام خلال القمتين الخليجية والعربية
الأخضر الشاب يفتتح مشاركته في كأس العالم غدًا بمواجهة فرنسا

الأخضر الشاب يفتتح مشاركته في كأس العالم غدًا بمواجهة فرنسا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*