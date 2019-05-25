“الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة يوم السبت.

وقالت إن الحالة الجوية السابقة تشمل مناطق “نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ومرتفعاتها، وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة”.

وأصدرت إنذارات مبكرة تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة وتشمل محافظات ومراكز “الجموم، رهـاط – مدركة، الخرمة، الطائف، السيل الكبير – الشفا – الهدا، الكامل، المويه، تربة، رنية، بني سعد”.

وأكدت أن التأثيرات المصاحبة للحالة تتضمن تدني في مدى الرؤية، تساقط البرد، وتدفق السيول.

بداية الإنذار الساعة: 10:00 ص السبت الموافق 20-09-1440، نهاية الإنذار الساعة: 08:00 م السبت الموافق 20-09-1440.

كما أصدرت تنبيها متقدما بشأن منطقة الباحة يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تتضمن محافظات ومراكز “الباحة – الحجرة – العقيق – القرى – المخواة – المندق – بلجرشي – بني حسن – فرعة غامد الزناد – قلوة”.

وأكدت أن التأثيرات المصاحبة للحالة تتضمن تدني في مدى الرؤية، تساقط البرد، وتدفق السيول.

بداية الإنذار الساعة: 09:00 ص السبت الموافق 20-09-1440، نهاية الإنذار الساعة: 09:00 م السبت الموافق 20-09-1440.