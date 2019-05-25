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هيئة أميركية تجيز أغلى دواء في التاريخ .. وتكشف عن أهميته

هيئة أميركية تجيز أغلى دواء في التاريخ .. وتكشف عن أهميته
http://almnatiq.net/?p=733391
المناطق_وكالات

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الدواء الأغلى في التاريخ، وهو عبارة عن علاج لاضطراب يدمر سريعا السيطرة على عضلات الرضع ويقتل أكثرهم في غضون عامين.

تكلفة العلاج الجيني للمرة الواحدة “زولجنسما”، والذي طورته شركة نوفارتس، تصل إلى 2.125 مليون دولار.

ويعالج الدواء حالة نادرة تسمى ضمور العضلات الشوكي، المرض الذي يصيب حوالي 400 طفل يولدون في الولايات المتحدة كل عام.

تمت إجازة العلاج، الذي يعطى في وحدة ضخ لمدة ساعة واحدة، للأطفال دون سن الثانية، وسيكون متاحا خلال أسبوعين.

وقالت نوفارتس إنها تعتزم تسهيل الحصول على الدواء عبر السماح لشركات التأمين بإجراء مدفوعات على مدار خمس سنوات، وستقدم تعويضات جزئية إذا لم يحقق “زولجنسما” النجاح.

وقال المسؤولون التنفيذيون في الشركة إن المساعدة المالية ستكون متاحة.

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