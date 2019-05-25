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حملة الرقابة البلدية تغلق 3485 محلا مخالفا في رمضان

حملة الرقابة البلدية تغلق 3485 محلا مخالفا في رمضان

أبرز المواد

حملة الرقابة البلدية تغلق 3485 محلا مخالفا في رمضان

حملة الرقابة البلدية تغلق 3485 محلا مخالفا في رمضان
http://almnatiq.net/?p=733396
المناطق_الرياض

نفذت وزارة الشؤون البلدية والقروية حملة الرقابة البلدية للقطاع البلدي على مستوى المملكة في النصف الأول من رمضان 53617 جولة ميدانية، بمشاركة 2384 مراقبا نتج عنها إغلاق 3485 محلا مخالفا ورصد 16689 مخالفة ضمن برنامج الرقابة والمتابعة المستمرة وعمليات التفتيش والحملات الميدانية المفاجئة، بهدف التأكد من سريان شهادات العاملين الصحية، والتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط لحد من المخالفات التي قد تضر بصحة المستهلك.

وأهاب الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين بالابلاغ عن كافة الملاحظات المتعلقة بالخدمات البلدية وذلك من خلال مركز 940 الذكي.

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