ضمن فريق الحزم البقاء في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للموسم المقبل بفوزه بركلات الترجيح ( 3- 2) على الخليج في لقاء الإياب الذي جمعهما اليوم في سيهات ضمن إياب ملحق الصعود والهبوط .
وانتهى اللقاء بتقدم الخليج بهدف دون مقابل سجله لاساني ديابي عند الدقيقة 64 ، لتمدد المباراة لشوطين إضافيين حيث فاز الحزم في لقاء الذهاب بنفس النتيجة .
وعند الدقيقة 93 سجل محمد الصيعري هدفاً للحزم من ركلة جزاء ، ليعود مهاجم الخليج ديابي ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 121 ويحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي نجح من خلالها الحزم من الفوز 3-2 ، ليعلن بقاءه رسمياً في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، وبقاء الخليج في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.
فريق الحزم يبقى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والخليج في دوري الأولى
ضمن فريق الحزم البقاء في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للموسم المقبل بفوزه بركلات الترجيح ( 3- 2) على الخليج في لقاء الإياب الذي جمعهما اليوم في سيهات ضمن إياب ملحق الصعود والهبوط .
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