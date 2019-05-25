فريق الحزم يبقى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والخليج في دوري الأولى

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ضمن فريق الحزم البقاء في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للموسم المقبل بفوزه بركلات الترجيح ( 3- 2) على الخليج في لقاء الإياب الذي جمعهما اليوم في سيهات ضمن إياب ملحق الصعود والهبوط .

وانتهى اللقاء بتقدم الخليج بهدف دون مقابل سجله لاساني ديابي عند الدقيقة 64 ، لتمدد المباراة لشوطين إضافيين حيث فاز الحزم في لقاء الذهاب بنفس النتيجة .

وعند الدقيقة 93 سجل محمد الصيعري هدفاً للحزم من ركلة جزاء ، ليعود مهاجم الخليج ديابي ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 121 ويحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي نجح من خلالها الحزم من الفوز 3-2 ، ليعلن بقاءه رسمياً في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، وبقاء الخليج في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.