الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن المسابقة الرمضانية والشاشات التفاعلية لهيئة المسجد الحرام

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دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم المسابقة الرمضانية التحفيزية الأولى لمنسوبي هيئة المسجد الحرام في أحكام الصيام وفضل خدمة رواد بيت الله الحرام خاصة في هذا الشهر المبارك, بحضور فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي ووكيل الإدارة الشيخ سلطان البقمي .

وأشاد معاليه بمحتوى وأهداف هذه المسابقة الأولى التي واكبت شهر رمضان المبارك, مشيراً إلى أن مثل هذه المسابقات تسهم إسهاماً فاعلاً على رفع همم المتسابقين وإثرائهم فكرياً بفضائل هذا الشهر وخدمة زوار بيت الله الحرام، وتوجيههم نحو معالي الأمور، وترفعهم إلى القمم الإيمانية العالية .

كما دشن معاليه الرئيس العام الشاشات الإلكترونية التفاعلية بالمراكز التوعوية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي من شأنها تسهم في توعية قاصدي المسجد الحرام واجتناب المحظورات الشرعية والدينية لكي يؤدوا مناسكهم على الوجه الصحيح .