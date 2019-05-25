مهرجان الفانوس الرمضاني بعرعر يختتم فعالياته

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اختتم مهرجان الفانوس الرمضاني الأول بعرعر اليوم , فعالياته الذي نظمته أمانة منطقة الحدود الشمالية واستمر لمدة 10 أيام ، وذلك في الحديقة الذكية بشارع النخيل.

وتضمن المهرجان على الجلسات الشبابية ولعبة الكيرم في المسطحات الخضراء، حيث تنوعت الفعاليات المقامة ما بين جلسات عائلية وشبابية وألعاب متنوعة, بالإضافة إلى الخيمة الشعبية , ومسرح للطفل وركن مخصص للأسر المنتجة ، فيما شاركت العديد من الإدارات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية بأركان توعوية وتعريفية عن خدماتها المقدمة.