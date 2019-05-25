رئيس اتحاد السلة يتوج الفائزين بمهرجان 3 × 3 لكرة السلة في الرياض

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توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد فريق سلام دنك في نهائي في مهرجان 3 × 3 لكرة السلة الذي اختتمت منافساته اليوم على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض في ختام المرحلة الرابعة والأخيرة للمهرجان الذي نظمه الاتحاد السعودي لكرة السلة بالتعاون مع إدارة الفعاليات بالهيئة العامة.

وحصل فريق الأبطال على المركز الثاني ، بينما نال فريق دريم تيم المركز الثالث، وحقق فريق القصيم المركز الرابع .

وحصل صاحب المركز الأول على مكافأة مالية مقدمة من الهيئة العامة للرياضة بلغت 10 آلاف ريال , والمركز الثاني 5 آلاف ريال, والمركز الثالث 3 آلاف ريال، المركز والرابع ألفا ريال . وأقيمت على هامش المهرجان مسابقات ترويجية للاعبين والجماهير تضمنت مسابقة التصويب من منتصف الملعب ومسابقات في تصويب الثلاثيات ، ومسابقات في الرمية الحرة ، ومسابقة SLAM DUNK (الدنك) وتم توزيع مكافأت مالية للفائزين .