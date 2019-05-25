نائب أمير حائل يزور مقر نادي الطائي

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قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل مساء اليوم، بزيارة لمقر نادي الطائي .

وكان في استقبال سموه مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة والشباب بمنطقة حائل عبدالرحمن الراشد ومدير إدارة مرور منطقة حائل العميد دحيم الشبرمي ورئيس نادي الطائي ناصر الحماد وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء شرف النادي.

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل بالقرآن الكريم، بعدها ألقى رئيس نادي الطائي ناصر الحماد كلمة رحب فيها بسمو نائب أمير منطقة حائل في زيارته للنادي، منوها بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة أمير المنطقة وسمو نائبه للرياضة والرياضيين بالمنطقة ولنادي الطائي .

وتحدث الحماد عن الدور المأمول من الأنشطة الرياضية وأهمية دعم النادي لعودته لمكانه الطبيعي في دوري المحترفين ،مؤكداً أن النادي منبع المواهب التي مثلت المنتخبات الوطنية في كرة القدم وفي الألعاب الأخرى.

وأعرب رئيس نادي الطائي عن شكره للأمير فيصل بن فهد بن مقرن على مساندته للنادي ولرئيس وأعضاء شرف النادي ولجماهيره التي كان لها السبق على مستوى جماهير مناطق المملكة بالتبرع والتكفل بمبالغ التعاقد مع أحد اللاعبين الأجانب الذي تعاقد النادي معه خلال الموسم الرياضي المنتهي .

عقب ذلك قدمت عدداً من القصائد الشعرية بهذه المناسبة ، كما قدمت فرق الجودو بالنادي عروضاً استعراضية متنوعة .

بعدها تسلم سمو نائب أمير منطقة حائل درعاً تذكارياً .

إثر ذلك تجول سموه على منشآت النادي واطلع على التجهيزات الحديثة، كما شاهد سموه جانب من التدريبات لفرق البراعم في كرة القدم .

عقب ذلك توج الأمير فيصل بن فهد الفائزين في سباق الدرجات .

وفي ختام الزيارة عقد سمو نائب أمير منطقة حائل اجتماعًا مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الطائي وأعضاء شرفه لمناقشة مستقبل النادي وأهم الخطوات الحالية والقادمة.