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طيران الأمن يرفع جاهزيته مع دخول العشر الأواخر

طيران الأمن يرفع جاهزيته مع دخول العشر الأواخر
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المناطق_مكة

رفع طيران الأمن من جاهزيته وزاد طلعاته الجوية لمتابعة الحالة الأمنية و الحركة المرورية في سماء مكة المكرمة وبيت الله الحرام والطرق الرئيسة المؤدية إلى العاصمة المقدسة، وذلك لخدمة زوار بيت الله الحرام مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان 1440 هـ ، وذلك ضمن مشاركتها في منظومة قوات أمن العمرة .
وتشمل مهام طيران الأمن المسح الأمني عن طريق الجو، والدعم اللوجستي لجميع القطاعات الحكومية والأمنية، ورصد الحركة المرورية، والإستطلاع الجوي ، ومهام الإنقاذ والإخلاء ومهامها الإنسانية من إسعاف جوي وإجلاء للمصابين .
وتعتمد خطة طيران الأمن على التدرج في حالة الجاهزية التي تتناسب مع تقدم شهر رمضان وزيادة أعداد المعتمرين وبداية العشر الأواخر منه، وذلك بتكثيف التواجد في سماء العاصمة المقدسة، بطلعات جوية متواصلة وتمشيط الأجواء فوق الحرم المكي والمنطقة المركزية والطرق المؤدية إليه بمشاركة أكثر من طائرة بالطلعة الجوية الواحدة.

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