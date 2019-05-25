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الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية متفرقة على محافظات منطقة مكة المكرمة

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نائب أمير حائل يزور مقر نادي الطائي

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الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية متفرقة على محافظات منطقة مكة المكرمة

الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية متفرقة على محافظات منطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=733430
المناطق_واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على الطائف، وميسان، والجموم، والخرمة، وتربة، ورنية، والمويه، والأجزاء المجاورة ، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات عبر الموقع الإلكتروني www.998.gov.sa ، ومن البوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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