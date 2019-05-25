الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية متفرقة على محافظات منطقة مكة المكرمة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على الطائف، وميسان، والجموم، والخرمة، وتربة، ورنية، والمويه، والأجزاء المجاورة ، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات عبر الموقع الإلكتروني www.998.gov.sa ، ومن البوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.