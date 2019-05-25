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بالفيديو .. جدل بمواقع التواصل بعد حديث الكلباني عن النساء !

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بالفيديو .. جدل بمواقع التواصل بعد حديث الكلباني عن النساء !

بالفيديو .. جدل بمواقع التواصل بعد حديث الكلباني عن النساء !
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أثار الداعية عادل الكلباني، جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اعتبر كثير من المدونين أحد أحاديثه الدينية في شهر رمضان مسيئًا للنساء.

الحرمة تظل حرمة

وكان الكلباني يتحدث عن طريقة تعامل النبي محمد صلَّى الله عليه وسلم مع أهل بيته، قبل أن يختتم حديثه بالقول ”إن الحريم وإن كن صحابيات جليلات عظيمات كريمات.. الحرمة تظل حرمة“.

وأضاف الكلباني، الذي كان يتحدث في برنامجه التلفزيوني الرمضاني ”مع الكلباني“ على قناة ”إس بي سي“ الحكومية، ”كما قال عليه الصلاة والسلام.. المرأة خلقت من ضلع أعوج، فهي فيها عِوج، مهما كانت يظل فيها عوج حتى لو كانت أتقى الأتقياء“.

استوصوا بالنساء

ووجد حديث الكلباني ردود فعل واسعة، غالبيتها انتقدت حديثه الذي تم اقتطاعه من باقي مقطع الفيديو، ليجد تداولًا لافتًا واتهامًا بالإساءة للنساء.

ولم يرد الداعية الكلباني على تلك الانتقادات، لكنه نشر تغريدة ، وقال ”استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. رواه البخاري“.

وأضاف في تغريدته ”إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها، كسرتها وكسرها طلاقها. مسلم“.

ياليتك راقد أنت وقناتك

وقال الكاتب والصحفي خالد الصالح، في تعليق على حديث الكلباني ”ياخي صدق والله ياليتك راقد أنت وقناتك، ما أدري كيف هذي الناس تقبل تحشر نفسها بالحديث في كل التخصصات“.

وعلقت الأكاديمية سعاد الشمري، على حديث الكلباني بالقول ”الأعوج يبقى طول عمره أعوج، مهما حاول يتعدل مع المرحلة، بس يقول كلمتين يكشف سوءته“.

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