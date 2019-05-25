مسؤول كويتي يفجر مفاجأة بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية… ويسوق أدلة على حديثه

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قال نائب وزیر الخارجیة الكويتية خالد الجار الله إن المفاوضات بين واشنطن وطهران بدأت على ما يبدو، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.

وأوضح الجار الله في رده على سؤال للصحافيين على هامش إفطار رمضاني أقامته وزارة الخارجیة الكويتية مساء أول من أمس الخمیس، على شرف البعثات الدبلوماسیة المعتمدة، أنه «على ما یبدو، فإن المفاوضات بین الطرفین قد بدأت، فهناك تحرك واتصالات»، مستشهدًا بزیارة وزیر الخارجیة العماني یوسف بن علوي لطهران.

وأشار إلى ثقة بلاده في أن تسود الحكمة والعقل، وأن یكون الهدوء سید الموقف في المنطقة وألا تشهد صدامًا.

وأضاف: «نحن ضمن هذه الدائرة، ونعتقد أن هناك ما یدعو للأمل والتفاؤل في أن تكون هناك سیطرة بما لا یشكل خطورة أو تهدیدًا لأمن المنطقة». ولفت الجار الله إلى أن «الكویت مستعدة دائمًا وحاضرة لبذل أي جهود تهدف إلى التهدئة والاستقرار وتجنب الصدام».

وقال المسؤول إن «تلك الثقة مستمدة من التصریحات، إذ أبدى الجانبان الأمریكي والإيراني عدم رغبتهما في الحرب». وتابع: «نحن ضمن هذه الدائرة، ونعتقد أن هناك ما یدعو للأمل والتفاؤل في أن تكون هناك سیطرة بما لا یشكل خطورة أو تهدیدا لأمن المنطقة».

يذكر أن حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة تصاعدت منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.