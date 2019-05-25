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الأمير سعود بن نايف يرعى الحفل السنوي لجمعية بناء الإثنين القادم

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الأمير سعود بن نايف يرعى الحفل السنوي لجمعية بناء الإثنين القادم

الأمير سعود بن نايف يرعى الحفل السنوي لجمعية بناء الإثنين القادم
http://almnatiq.net/?p=733438
المناطق_عبدالله السعيدي 

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مساء الإثنين 22/9/1440هـ الحفل السنوي لجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بفندق كمبنسكي العثمان .

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء شكره وتقديره لسمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على رعاية الحفل وأكد بأن هذه الرعاية هي استمرارا لدعم سموه للجمعية وأنشطتها والذي كان له أثر بالغ في استمرار تميز الجمعية في عملها وبرامجها النوعية المقدمة لأبنائنا الأيتام وأسرهم في المنطقة الشرقية .

 

وأضاف سموه: ستدشن الجمعية في الحفل ثلاث مشاريع في مجالات التعليم والإسكان والصحة وكذلك توقيع اتفاقيتين نوعية في مجال التدريب والتأهيل والتوظيف للايتام اضافة الى التأمين الطبي للايتام لتستمر بناء في بناء مستقبل أبنائنا الأيتام كما سيتخلل الحفل تكريم الداعمين وشركاء النجاح الذين ساهموا في دعم مسيرة الجمعية خلال العام الماضي 2018م .

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