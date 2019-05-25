أمير حائل يتابع مطالب أهالي محافظة بقعاء بإنجاز مشروع مبنى جامعة البنات بالمحافظة

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أعلنت جامعة حائل عن سحب مشروع مبنى فرع جامعة البنات في محافظة بقعاء الذي كان مشروعاً متعثراً وتأخر إنجازه على أرض الواقع مما اضطر أهالي المحافظة للتقدم لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أثناء زيارة سموه للمحافظة لإيجاد حل ومعالجة لهذا المشروع الذي أولاه سموه اهتمامه، حيث وجه سموه، معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم بسرعة التجاوب مع مطالب الأهالي.

وأوضح الدكتور البراهيم أنه تم سحب المشروع من المقاول حالياً وجاري ترسيته على مقاول آخر تمهيداً لاستئناف العمل وإنجاز المشروع بإذن الله.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعد عن شكره لمعالي مدير جامعة حائل، وحث معاليه على سرعة الإنجاز وتسليم المبنى واستفادة طالبات المحافظة منه بأقرب وقت ممكن.

وأكد سمو أمير منطقة حائل، أهمية متابعة جميع المشاريع التنموية بالمنطقة ومحافظاتها والعمل على إنجازها والتابعة لكل الإدارات الخدمية والتعليمية بما يسهم باستكمال احتياجات المنطقة ومحافظاتها متمنياً للجميع التوفيق، وللمنطقة مزيداً من التطور والنماء بفضل من الله ثم دعم ولاة الأمر حفظهم الله.