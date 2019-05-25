شروط ومواصفات ضوابط السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم أرجيلة “المعسل ” داخل المدن!

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أشترط القرار الوزاري على تحصيل مبلغ لا يتجاوز 100 ألف ريال سنويا من المحال التي تقدم تدخين أرجيلة “المعسل” في المطاعم، والمقاهي مقابل ترخيص داخل المدن أو خارجها من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ.

وتضمت الشروط منع دخول الأطفال فيجب وضع لوحات تنبيهية تحظر دخول من هم أقل من عمر 18 سنة على أن تكون مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية بشكل واضح وموضوعة في مكان بارز قبل الدخول إلى الموقع المخصص لتعاطي التدخين.

ووضع القرار شروط ومواصفات أخرى خاصة بالتهوية والتكييف في محلات تعاطي التبغ، منها أنه يجب أن يكون المكان معزولا عن المناطق المجاورة له، ويجب ألا يقل ارتفاعه عن 3م، ويجب أن تكون الأبواب ذاتية الإغلاق

بالإضافة إلى أنه يجب ألا يزيد عدد الأشخاص المتواجدين في المكان في وقت واحد على العدد المسموح بـه وبمعدل 1.40متر مربع للشخص على الأقل، وعدم وضع أي خدمات يحتاجها غير المدخنين مثل (الهاتف – الفاكس – أجهزة الطباعة وغيرها).