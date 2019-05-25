ضارة بالبصر.. أغذية يحذر الخبراء من تناولها!

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وضع أخصائيو التغذية قائمة بالمنتجات الغذائية التي يؤدي الإفراط في تناولها إلى إلحاق ضرر بالعينين لا يمكن معالجته.

وترأس الخبز الأبيض قائمة المواد الضارة بالبصر، لأنه لا يحتوي على فيتامينات مفيدة وفيه الكثير من النشاء المكرر الضار بالبنكرياس، على وجه الخصوص، ما يجعله ينتج المزيد من الأنسولين فيساهم في تطور قصر النظر.

وينضم إلى قائمة “الكربوهيدرات السريعة” بالإضافة للخبز الأبيض، الكعك والحلويات والمعكرونة والأرز المكرر وكلها مواد تدمر شبكية العين وخاصة لمن تزيد أعمارهم عن 40 عاما.

وتأتي القهوة في الدرجة الثانية من المواد الضارة بالعينين، لأن هذا المشروب المنبه مفيد في حال تناوله بكميات صغيرة، أما إذا تجاوز أكثر من 3 فناجين يوميا يصبح ضارا، لأن القهوة تسبب تضيقا في الأوعية الدموية، وبالتالي تعطل الدورة الدموية للعينين.

ويحذر الخبراء أيضا من تعاطي الكحول، كونه المسؤول أيضا عن تضيق الأوعية الدموية، وخاصة في مناطق تؤثر على الإدراك البصري في قشرة الدماغ، وإدمان الكحول يسبب ضمور العصب البصري.

كما يضيف الخبراء، الوجبات السريعة (البرغر ورقائق البطاطا والمشروبات الغازية والصلصات الممزوجة بالأصباغ) إلى قائمة المواد الضارة، ليس بالعينين فقط بل بالصحة بشكل عام.

وأخيرا حذر الأطباء من خطر تناول الملح بكميات كبيرة، لأنه يؤخر خروج السوائل من الجسم ويزيد من الضغط على العين، ما يتسبب بتعتيم عدسة العين (الساد أو الماء الأبيض).