احدث الأخبار

“جزائية الرياض” تصدر عقوبة قاسية على “هاكر” لاختراقه حساب أحد مشاهير التواصل
أبرز المواد
 النيزك الذي سقط في كوستاريكا يحمل مفاجآت
أبرز المواد
 ضارة بالبصر.. أغذية يحذر الخبراء من تناولها!
أبرز المواد
 شروط ومواصفات ضوابط السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم أرجيلة “المعسل ” داخل المدن!
أبرز المواد
 أمير حائل يتابع مطالب أهالي محافظة بقعاء بإنجاز مشروع مبنى جامعة البنات بالمحافظة
أبرز المواد
 بالفيديو .. جدل بمواقع التواصل بعد حديث الكلباني عن النساء !
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية متفرقة على محافظات منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 مسؤول كويتي يفجر مفاجأة بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية… ويسوق أدلة على حديثه
أبرز المواد
 طيران الأمن يرفع جاهزيته مع دخول العشر الأواخر
أبرز المواد
 نائب أمير حائل يزور مقر نادي الطائي
أبرز المواد
 بولتون: اعتداءات إيران ووكلائها في المنطقة مدعاة للقلق
أبرز المواد
 رئيس اتحاد السلة يتوج الفائزين بمهرجان 3 × 3 لكرة السلة في الرياض
أبرز المواد
“جزائية الرياض” تصدر عقوبة قاسية على “هاكر” لاختراقه حساب أحد مشاهير التواصل

“جزائية الرياض” تصدر عقوبة قاسية على “هاكر” لاختراقه حساب أحد مشاهير التواصل

أبرز المواد
النيزك الذي سقط في كوستاريكا يحمل مفاجآت

النيزك الذي سقط في كوستاريكا يحمل مفاجآت

أبرز المواد
ضارة بالبصر.. أغذية يحذر الخبراء من تناولها!

ضارة بالبصر.. أغذية يحذر الخبراء من تناولها!

أبرز المواد
شروط ومواصفات ضوابط السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم أرجيلة “المعسل ” داخل المدن!

شروط ومواصفات ضوابط السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم أرجيلة “المعسل ” داخل المدن!

أبرز المواد

النيزك الذي سقط في كوستاريكا يحمل مفاجآت

النيزك الذي سقط في كوستاريكا يحمل مفاجآت
http://almnatiq.net/?p=733456
المناطق_وكالات

احتوى النيزك المجهول الذي سقط على سطح منزل في كوستاريكا، في داخله “هدايا” ثمينة من الفضاء للعلماء ومواد دسمة لدراسة نظام الكون.

وكشفت دراسة، أن قطعة النيزك وزنها أقل من كيلوغرام واحد وتتكون من مواد فريدة غير مألوفة للأجسام الفضائية.

والنيزك عبارة عن كوندريت كربوني وهو نوع نادر من الصخر المليء بالماء والمركبات العضوية. بحسب باحثين من جامعة أريزونا، ويتكون من كرات خزفية فيها نسبة الطين 80-95% وهذه حالة مهمة على الأقل لأن الطين يحتوي على الماء أيضا.

كان النيزك في البداية بحجم غسالة ملابس، ولكنه تفتت في الجو، وقد تمكن الباحثون من جمع 25 كيلوغراما من الصخور التي تشكل مع بعضها حجم كرة الطائرة الشاطئية

وفي عام 1969 ، اتضح أن نيزك مورتشنسون، الذي يتكون أيضًا من كوندريت كربوني، كان مخزونا لمكونات الحمض النووي والحمض النووي الريبي، و بفضله اكتشف العلماء سلالة جديدة من الأحماض الأمينية خارج كوكب الأرض،هذه الأجسام الكونية ذات قيمة خاصة لأنها تحتفظ بداخلها بمعلومات محفوظة جيدًا عن أصل النظام الشمسي وماضيه.

يذكر أن النيازك غالبا ما تسقط على الأرض، ويتراوح عددها في السنة بين 36 و166 نيزكا لا يقل وزن كل منها عن 10 غرامات، وفي معظم الحالات لا يشكل سقوطها حدثا مهما ونادرا، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تشكل النيازك الساقطة على الأرض خطورة جدية، كما حصل في كوستاريكا.

روابط ذات صلة

“جزائية الرياض” تصدر عقوبة قاسية على “هاكر” لاختراقه حساب أحد مشاهير التواصل

“جزائية الرياض” تصدر عقوبة قاسية على “هاكر” لاختراقه حساب أحد مشاهير التواصل
ضارة بالبصر.. أغذية يحذر الخبراء من تناولها!

ضارة بالبصر.. أغذية يحذر الخبراء من تناولها!
شروط ومواصفات ضوابط السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم أرجيلة “المعسل ” داخل المدن!

شروط ومواصفات ضوابط السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم أرجيلة “المعسل ” داخل المدن!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*