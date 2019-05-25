حميدتي: ندعم السعودية ضد تهديدات إيران.. سندافع عن أرض الحرمين الشريفين

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http://almnatiq.net/?p=733464
المناطق_متابعات

أكد الفريق أحمد حمدان “حميدتي” قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس المجلس الانتقالي العسكري ان الخرطوم تقف صفا واحدا وتدعم الرياض في مواجهة التهديدات والاعتداءات الإيرانية.

وقال بيان، أصدره المجلس العسكري في الخرطوم إنّ السودان يقف مع المملكة ضد جميع التهديدات والاعتداءات الإيرانية والميليشيات الحوثية.

كما أعلن عن كامل الاستعداد للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين في إطار الشرعية وأنّ القوات السودانية ستظلّ موجودة وباقية في السعودية واليمن وسنقاتل لهذا الهدف.

وقد حميدتي الشكر للمملكة لما قدّمته من دعم اقتصادي يؤمّن متطلّبات الحياة المعيشية للشعب السوداني، وهو ما أعلن عنه في الفترة السابقة فضلاً عن دعمها السياسي للمجلس للمساهمة في الوصول إلى حلّ سريع للمشكلات العالقة».

أكد الفريق أحمد حمدان “حميدتي” قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس المجلس الانتقالي العسكري ان الخرطوم تقف صفا واحدا وتدعم الرياض في مواجهة التهديدات والاعتداءات الإيرانية.

وقال بيان، أصدره المجلس العسكري في الخرطوم إنّ السودان يقف مع المملكة ضد جميع التهديدات والاعتداءات الإيرانية والميليشيات الحوثية.

كما أعلن عن كامل الاستعداد للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين في إطار الشرعية وأنّ القوات السودانية ستظلّ موجودة وباقية في السعودية واليمن وسنقاتل لهذا الهدف.

وقد حميدتي الشكر للمملكة لما قدّمته من دعم اقتصادي يؤمّن متطلّبات الحياة المعيشية للشعب السوداني، وهو ما أعلن عنه في الفترة السابقة فضلاً عن دعمها السياسي للمجلس للمساهمة في الوصول إلى حلّ سريع للمشكلات العالقة».

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