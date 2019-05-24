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30 شاب يختتمون برنامج “مصباح” الرمضاني بمركز حي عبدالله فؤاد الاجتماعي

30 شاب يختتمون برنامج “مصباح” الرمضاني بمركز حي عبدالله فؤاد الاجتماعي

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30 شاب يختتمون برنامج “مصباح” الرمضاني بمركز حي عبدالله فؤاد الاجتماعي

30 شاب يختتمون برنامج “مصباح” الرمضاني بمركز حي عبدالله فؤاد الاجتماعي
http://almnatiq.net/?p=733472
المناطق_منال الدوسري

اختتمت يوم أمس الجمعة  لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء (عبدالله فؤاد والإسكان وابن خلدون ومدينة العمال) “نماء وعطاء” برنامج “مصباح” والذي أقيم  في مقر اللجنة بحي عبدالله فؤاد بالدمام لمدة سبعة أيام في الفترة المسائية والذي استهدف ٣٠ شاب من أعمار ١٢ سنة إلى ١٥ سنة لمدة ٢٠ ساعة تدريبية .

حيث بدأت الليالي الرمضانية بشرح برنامج “مصباح” الرمضاني لربط القيم المعنوية بأمورٍ محسوسة تكون قريبة لذهن المشاركين حيث يصنع كل فردٍ مصباحاً كهربائياً حقيقياً لكن ذلك يكون مرتبطاً بقيم يتقنها الطالب من خلال منافسات فردية وجماعية وحوارات مبتكرة ، حتى يكتمل المصباح بصورته النهائية وهدف هذا الربط هو ترسيخ القيم والأخلاق ، ثم اندمجوا في معاني القيم اليومية لمدة سبعة أيام يتعلم فيها الشاب كل يوم قيمة ايجابية ، ويبدأ كل واحد من المشاركين برسم مصباحه والذي يعدّه يومياً ، وتميّزت الليالي بمنافسات جماعية مبتكرة عن القيم مثل تعظيم الله والصلاة وتدبر القرآن والأخلاق وبر الوالدين، حيث يعيش المشاركون في البرنامج رمضاناً فريداً ومختلفاً بهدف تقوية الجانب الروحي والعبادي واستثمار الإقبال النفسي في هذا الشهر الكريم بالإضافة إلى تكوين بيئة صالحة تداوم على تطبيق السلوك الصحيح.

وأشار مدير اللجنة الأستاذ عبدالله الريّس أن اللجنة حريصة على إقامة مثل هذه البرامج لتنمية الذات للشباب خلال الإجازة الصيفية وخاصة في هذا الشهر الكريم لاستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب ، وتقديم ما يخدمهم ويطور مهاراتهم ويلبي احتياجاتهم ، وذلك عبر شراكات مجتمعية ودعم رجال الأعمال ، موضحاً أن هناك برامج وأنشطة في الفترة القادمة سيكون لها نفعٌ وتطوير كبير لأهالي الحي

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