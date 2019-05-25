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اختتام معرض ( السلامة المنزلية ) فعالياته التوعوية بتبوك

اختتام معرض ( السلامة المنزلية ) فعالياته التوعوية بتبوك

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اختتام معرض ( السلامة المنزلية ) فعالياته التوعوية بتبوك

اختتام معرض ( السلامة المنزلية ) فعالياته التوعوية بتبوك
http://almnatiq.net/?p=733473
المناطق- تبوك
اختتم مساء امس معرض ( السلامة المنزلية ) فعالياته التوعوية التي استمرت 6 ايام ، ونظمته مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، بهدف تعزيز مفهوم التوعية الوقائية وسلامة المنازل لدى المجتمع ، وذلك بمجمع تبوك بارك التجاري.
أوضح المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري أن المعرض تضمن مجموعة من الأنشطة التوعوية للأسر والأطفال تخللها توزيع النشرات الإرشادية والتوعوية بعدة لغات ، بالإضافة إلى أقسام توعوية من أهمها القسم المرئي، الذي يُعرض به عدة مقاطع إرشادية مرئية عن بعض الممارسات الخاطئة والخطرة داخل المنزل، كذلك نصائح للتعامل مع المواد الخطرة في حال أسيء استخدامها كالمسابح والسخانات الكهربائية والمواد المنظفة وآلات الطهي وغيرها ، والقسم المقروء الذي يستهدف بشكل خاص الاسرة ، و يوضح أهمية وجود مسالك الهروب وأهمية وجود طافيات الحرائق وكواشف الدخان وجميع وسائل السلامة داخل المنزل ، وقسم توعوي مباشر يوضح تجربة عملية لفائدة جهاز كاشف تسرب الغاز وكاشف الدخان ، وكذلك أهمية اقتناء الموصلات الكهربائية ذات الجودة العالية كذلك ركن الرسم السينمائي على بعض الدُمى أو الألواح وعلى أيدي الزوّار لتوعيتهم بخطر التشوهات التي من الممكن أن تحدثها الحرائق بمختلف درجاتها على جسد المصابين وتوعية الأسر بالمخاطر المنزلية .
وفي نهاية المعرض تم تكريم المشاركين وهم الادارة العامة للخدمات الطبيه لقوى الامن الداخلي وفريق نبض الحياة التطوعي وعدد من المتطوعين وشركة مياه اكاس لمساهمتهم في انجاح المعرض .

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