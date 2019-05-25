احدث الأخبار

أمانة القصيم تنجز ممشى الملك عبدالله في بريدة وقريباً مضمار مخصص للدراجات الهوائية
أبرز المواد
 اختتام معرض ( السلامة المنزلية ) فعالياته التوعوية بتبوك
منطقة تبوك
 أسعار النفط تسجل أكبر خسارة أسبوعية في 2019
أبرز المواد
 حميدتي: ندعم السعودية ضد تهديدات إيران.. سندافع عن أرض الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 وفاة الجندي المصري صاحب «أشهر صورة» في حرب أكتوبر 1973
أبرز المواد
 “جزائية الرياض” تصدر عقوبة قاسية على “هاكر” لاختراقه حساب أحد مشاهير التواصل
أبرز المواد
 النيزك الذي سقط في كوستاريكا يحمل مفاجآت
أبرز المواد
 ضارة بالبصر.. أغذية يحذر الخبراء من تناولها!
أبرز المواد
 شروط ومواصفات ضوابط السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم أرجيلة “المعسل ” داخل المدن!
أبرز المواد
 أمير حائل يتابع مطالب أهالي محافظة بقعاء بإنجاز مشروع مبنى جامعة البنات بالمحافظة
أبرز المواد
 بالفيديو .. جدل بمواقع التواصل بعد حديث الكلباني عن النساء !
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية متفرقة على محافظات منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
أمانة القصيم تنجز ممشى الملك عبدالله في بريدة وقريباً مضمار مخصص للدراجات الهوائية

أمانة القصيم تنجز ممشى الملك عبدالله في بريدة وقريباً مضمار مخصص للدراجات الهوائية

أبرز المواد
اختتام معرض ( السلامة المنزلية ) فعالياته التوعوية بتبوك

اختتام معرض ( السلامة المنزلية ) فعالياته التوعوية بتبوك

منطقة تبوك
أسعار النفط تسجل أكبر خسارة أسبوعية في 2019

أسعار النفط تسجل أكبر خسارة أسبوعية في 2019

أبرز المواد
حميدتي: ندعم السعودية ضد تهديدات إيران.. سندافع عن أرض الحرمين الشريفين

حميدتي: ندعم السعودية ضد تهديدات إيران.. سندافع عن أرض الحرمين الشريفين

أبرز المواد

أمانة القصيم تنجز ممشى الملك عبدالله في بريدة وقريباً مضمار مخصص للدراجات الهوائية

أمانة القصيم تنجز ممشى الملك عبدالله في بريدة وقريباً مضمار مخصص للدراجات الهوائية
http://almnatiq.net/?p=733474
المناطق_بريدة

أنهت أمانة منطقة القصيم تنفيذ أعمال ممشى الملك عبدالله بمدينة بريدة بطول يتجاوز ٢٣٠٠ متر ، ويقع شمال مدينة بريدة على ٣ طرق رئيسية وهامة ، طريق الملك عبدالله وطريق الملك سلمان وطريق أبي بكر الصديق. و تضمنت الأعمال تنفيذ أعمال الإنارة التجميلية والتشجير ومواقف للسيارات وكراسي للجلوس والاستراحة وحزمة من اللوحات الإرشادية والتوعوية. وتستهدف المرحلة المستقبلية من المشروع تنفيذ مضمار مخصص لهواة الدراجات الهوائية وهو الأول من نوعه بمدينة بريدة بطول ٢١٠٠ متر يمتد حول البحيرة ومدعوم بمواقف مخصص للدراجات والخدمات العامة، ومضمار إضافي بطول ٣٧٠٠ متر. يأتي ذلك ضمن جهود أمانة منطقة القصيم الهادفة لتحسين المشهد الحضري ،وتوفير خيارات إضافية لممارسي رياضة المشي وتعزيزها لدى كافة فئات المجتمع.

روابط ذات صلة

أسعار النفط تسجل أكبر خسارة أسبوعية في 2019

أسعار النفط تسجل أكبر خسارة أسبوعية في 2019
حميدتي: ندعم السعودية ضد تهديدات إيران.. سندافع عن أرض الحرمين الشريفين

حميدتي: ندعم السعودية ضد تهديدات إيران.. سندافع عن أرض الحرمين الشريفين
وفاة الجندي المصري صاحب «أشهر صورة» في حرب أكتوبر 1973

وفاة الجندي المصري صاحب «أشهر صورة» في حرب أكتوبر 1973

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*