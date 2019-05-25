أمانة القصيم تنجز ممشى الملك عبدالله في بريدة وقريباً مضمار مخصص للدراجات الهوائية

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أنهت أمانة منطقة القصيم تنفيذ أعمال ممشى الملك عبدالله بمدينة بريدة بطول يتجاوز ٢٣٠٠ متر ، ويقع شمال مدينة بريدة على ٣ طرق رئيسية وهامة ، طريق الملك عبدالله وطريق الملك سلمان وطريق أبي بكر الصديق. و تضمنت الأعمال تنفيذ أعمال الإنارة التجميلية والتشجير ومواقف للسيارات وكراسي للجلوس والاستراحة وحزمة من اللوحات الإرشادية والتوعوية. وتستهدف المرحلة المستقبلية من المشروع تنفيذ مضمار مخصص لهواة الدراجات الهوائية وهو الأول من نوعه بمدينة بريدة بطول ٢١٠٠ متر يمتد حول البحيرة ومدعوم بمواقف مخصص للدراجات والخدمات العامة، ومضمار إضافي بطول ٣٧٠٠ متر. يأتي ذلك ضمن جهود أمانة منطقة القصيم الهادفة لتحسين المشهد الحضري ،وتوفير خيارات إضافية لممارسي رياضة المشي وتعزيزها لدى كافة فئات المجتمع.