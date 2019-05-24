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الهلال الأحمر بمنطقة جازان يتلقى 895 بلاغ منها 193 حوادث مرورية منذ بداية شهر رمضان المبارك

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نتج عنها 20 حالة وفاة وإصابات مختلفة

الهلال الأحمر بمنطقة جازان يتلقى 895 بلاغ منها 193 حوادث مرورية منذ بداية شهر رمضان المبارك

الهلال الأحمر بمنطقة جازان يتلقى 895 بلاغ منها 193 حوادث مرورية منذ بداية شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=733488
جازان _ فضة عطيف

تلقت غرفة العمليات بفرع الهلال الأحمر بمنطقة جازان منذ أول يوم من شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٠ (٨٩٥)

وأوضح متحدث الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي بأن الفرق الإسعافية باشرت (٦٩٢) حالة طبية طارئة من مجمل هذه البلاغات تنوعت مابين حوادث مرورية ومرضية وحالات طبية أخرى قدمت الخدمة الإسعافية لهذه الحالات وجرى نقلها الى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.
وأضاف متحدث الهلال الأحمر ، أن نسبة البلاغات كانت للحوادث المرورية من مجمل البلاغات (١٩٣) بلاغ تنوعت مابين تصادم وانقلاب وحالات دهس حيث وجاءت نسبة بلاغات التصادم هي الأعلى في مجمل الحوادث المرورية خلال هذه الفترة ب(١٤٥) بلاغ كانت إحصائية الإصابات والوفيات  الناتجه عن بلاغات التصادم في مواقع البلاغات  (٢٠٤) مصاب تنوعت إصاباتهم مابين حرجه ومتوسطة وبسيطة باشرت الفرق من مجمل هذه الحالات (١٤٥) حالة حيث قدمت لهم الخدمة الإسعافية وتم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج بينما نقلت باقي الحالات عن طريق جهات أخرى قبل وصول الفرق الإسعافية.

وأشار الصرخي إلى أن بلاغات حوادث الإنقلاب جاءت في المرتبة الثانية ب (٣٠)بلاغ نتج عن هذه الحوادث (٣٨)إصابة متنوعة باشرت الفرق الإسعافية من مجمل هذه الحالات (٣٠) إصابة قدمت لهم الخدمة الإسعافيه والنقل الى المستشفيات وجاءت حوادث الدهس في المرتبة الثالثة ب (١٨)بلاغ نتج عن هذه الحوادث (١٨) اصابة باشرت الفرق الاسعافية من هذه الحالات (١٤) إصابة قدمت لهم الخدمة الإسعافية ونقلهم الى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج .
وأضاف بينما كانت إحصائية الوفيات في مواقع البلاغات (٢٠)حالة وكانت أسباب الوفاة متنوعه مابين مرضية وحوادث مرورية وغيرها .
وبين أن عدد الوفيات الناتجه من الحوادث المرورية في مواقع البلاغات (٧)حالات وفاة .

 

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