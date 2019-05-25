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بعد “فيديو الإساءة لمصابي الحد الجنوبي”.. نادي الكوميديا يبدأ حملة لتنقيح أعماله من المحتويات المزعجة‎

بعد “فيديو الإساءة لمصابي الحد الجنوبي”.. نادي الكوميديا يبدأ حملة لتنقيح أعماله من المحتويات المزعجة‎
http://almnatiq.net/?p=733496
المناطق - الرياض

بدأ “نادي الكوميديا” حملة لتنقيح و”فلترة” كافة فيديوهاته المنشورة، لإزالة المحتويات غير المناسبة، والتي قد تكون مصدر إزعاج للبعض.

وقال “نادي الكوميديا” في بيان إنه بدأ بفتح قنوات مباشرة مع مختلف الجهات الرقابية للتأكد من سلامة ما يقدم وينشر، كما أنه بدأ بتفعيل دور الرقابة الذاتية للجودة والمحتوى.

وأوضح أنه يتحمل مسؤولية كل ما حدث في السابق بسبب أعمال لم تكن موفقة، مجدداً اعتذاره للجميع عما تسبب به من إزعاج.

وأضاف أنه يمتثل لأنظمة الدولة ولا يتعدى على ثوابتها، سائلاً المولى عز وجل أن يصون المملكة حكومة وشعباً وأن يصون جنودها من كل مكروه.

وأكد “نادي الكوميديا” أنه سيتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه كل من حاول التشكيك أو الإساءة للنادي.

يذكر أن بعض عروض “ستاند اب كوميدي” واجهت انتقادات حادة بسبب فقرات اعتبر أن فيها تجاوزات، كان آخرها ظهور أحد المؤدين في فيديو متداول وهو يتحدث خلال فعالية ترفيهية، حيث أشار للجنود المصابين الذين فقدوا أطرافهم في الحروب، وهو ما أثار حفيظة الكثيرين، وأدى لاستدعائه من قبل النيابة العامة ووزارة الإعلام.

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