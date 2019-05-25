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هيئة الأمر بالمعروف في محافظة بحرة توفر المصلى لإقامة صلاة الجماعة

هيئة الأمر بالمعروف في محافظة بحرة توفر المصلى لإقامة صلاة الجماعة
http://almnatiq.net/?p=733508
المناطق _ بحره
وفرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة المصلى المتنقل في الأماكن التي يكثر فيها موائد افطار الصائمين لإقامة صلاة الجماعة
وقد جهز المصلى بمواضئ ومكبرات صوت ومفارش تسع أعدادا كبيرة من المصلين.
وأكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حرص الرئاسة العامة على إقامة البرامج التوعوية في الأماكن العامة. ومن ضمن هذه البرامج تفعيل المصليات المتنقلة عند موائد إفطار الصائمين لعابري السبيل وخارج الأحياء السكنية وعلى الشواطئ.
وأشاد فضيلته بالدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز لفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة.
الجدير بالذكر أن تفعيل المصليات المتنقلة يأتي ضمن برنامج إدارة التوعوية والتوجيه للرئاسة العامة (الصيام جنة).

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