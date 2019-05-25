الدفاع المدني يدعو المواطنيين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وتراكم السيول

المناطق _ الباحة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحه جميع المواطنيين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وتراكم السيول ، وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله وتحقق الأمن والسلامة

واوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد / جمعان بن دايس أن أصوات الرعد والبرق تنذر بسقوط أمطار فيجب في هذه الحالة الابتعاد عن قنوات السيول ومنحدراتها وتجنب السكن في بطون الأودية ومجاري السيول والسير على الأقدام خاصة إذا كان مستوى الماء فوق مستوى الركبة لأنه كلما زاد منسوب الماء زادت قوة التيار وانجرافه .

مشيرا انه و في كل الأحوال يجب الاستماع والإنصات ومتابعة الإذاعة والتلفزيون والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات اللازمة والتقارير والتحذيرات الصادره من الدفاع المدني ومع التقلبات الجوية للمنطقه خلال هذه الايام تهطل الأمطار ولو لفترة قصيرة يتبعها سيول وتتكون بعض المستنقعات في المناطق المنخفضة مما ينجم عنه خطوره قد تؤدي لاقدر الله الي خسائر في الأرواح والممتلكات نتيجة للغرق وجرف السيول للمناطق الزراعية ، من خلال الأودية ومجاري المياه ووجود بعض المستنقعات العميقة

مشيرا بانه يتوجه الكثير من المزارعين إلى مزارعهم والبعض منهم يقطن فيها والبعض منهم يرغب في السكن بالقرب من مزارعهم والكثير من المواطنين والمقيمين يخرجون للنزهة في هذه المواسم ، لذا أصبح لزاما الإدراك والوعي بوسائل الأمن والسلامة لتجنب وقوع ما لا تحمد عقباه ،

ولسلامتك أخي المواطن والمقيم وسلامة الاخرين عليك اولا اختيار المكان المناسب لإقامة مسكنك بحيث لاتكون عرضة لمداهمة السيول ومدى ارتفاع السكن عن مجاري المياه ، واستخدام مواد البناء المناسبة والمقاومة لطبيعة أخطار المنطقة والابتعاد عن الأوديه ومجاري السيول والاستماع الي تنبيهات وتحذيرات دوريات السلامه المتواجده على مداخل الاوديه .

مشددا في الوقت نفسه على متابعة الاطفال خلال هذه الفترة والمحافظة عليهم من خطوره الغرق التي تخلفها الامطار والسيول أثناء جريانها

داعيا الجميع الى عدم التجمهر بالقرب من السدود وكذلك مداخل الاودية

موكدا بان الدفاع المدني في خدمتهم جميعا على الرقم 998 وعلى مدار الساعة متمنين للجميع السلامة الدائمة.